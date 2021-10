Comment endormir un enfant

Le coucher, une situation délicate dont presque tous les parents redoutent chaque soir. Parent d’un enfant en bas âge, qui peut en effet se vanter de ne jamais avoir vécu une nuit de 3 à 4 heures de sommeil tout simplement parce que l’enfant a décidé de ne pas dormir à l’heure du coucher habituelle ?

Pour pallier ce petit souci du quotidien, fort heureusement, des méthodes d’endormissement existent. Certes, il ne s’agit pas de solutions miracles mais elles permettent tout de même de soulager les parents tout comme les enfants et ainsi d’éviter que le moment du coucher ne devienne un moment de stress pour toute la maisonnée.

Astuces et conseils pour endormir son enfant

Afin que l’heure du coucher soit facilitée, vous devez tout d’abord retenir qu’il faut instaurer des règles à respecter tant pour les enfants que pour les parents. Ainsi, chacun doit y mettre du sien pour que les petites routines du soir deviennent une habitude pour tout le monde. Et ces routines à instaurer, il faut savoir que vos enfants sont prêts à les assimiler dès les 3 mois.

Le repas du soir

Un conseil qui vaut pour toute la famille : manger léger ! En effet, il faut éviter un dîner trop riche à base de protéines qui sont difficiles à digérer (viande, œuf…). Pour le menu du soir, privilégiez un simple potage de légumes accompagné d’un petit yaourt, un fromage blanc ou une compote pour passer une nuit tranquille.

Instaurer un rituel

Bain, massage, petite histoire, câlins, tout cela représente des petits rituels qui aident à favoriser le sommeil. En effet, ces enchaînements de gestes et d’actions procurent chez l’enfant un sentiment d’apaisement. De plus, ils se révèlent pour lui comme des signes annonciateurs que l’heure du dodo arrive. Raconter une histoire à son enfant fait partie des rituels les plus efficaces pour l’aider à s’endormir. De plus vous favorisez son développement psychique tout en partageant un moment de complicité. On vous invite à essayer les histoires Dipongo qui proposent gratuitement des histoires courtes à écouter ou à regarder.

Afin que ces routines du soir puissent fonctionner correctement, faites en sorte qu’elles se déroulent à des heures fixes. Apprenez également aux enfants que le bain ou la lecture doivent se terminer au bout de 10 minutes par exemplepas plus.

Créer un environnement serein

Dès le moment du repas jusqu’au coucher, toute la famille doit désormais s’apaiser. Plus de jeux bruyants pour les enfants, plus de téléphone ni d’ordinateur pour les parents. L’idée est de créer une ambiance calme et réconfortante dans l’ensemble de la maison.

Dans la chambre de bébé, on installe des petites veilleuses à lumière douce, des peluches et bien d’autres objets rassurants. Qu’il trouve tout de suite le sommeil ou pas encore, écourtez le rituel du soir et terminez par des bisous ou des mots tendres pour rassurer votre enfant.