Pourquoi mettre bébé à la crèche ?

Dès l’âge de 2 mois, les enfants sont acceptés dans les crèches. Ces établissements collectifs apportent des solutions aux problèmes de disponibilité des parents. Pourtant, beaucoup appréhendent encore de placer leurs enfants dans une crèche. Le développement des enfants est-il priorisé et garanti ? Qu’en pensent les psychologues à ce sujet ? Quels sont les avantages de mettre bébé à la crèche ? Nos réponses !

Comment fonctionne la vie collective en crèche ?

On compte près de 350 crèches dans le département Auvergne-Rhône-Alpes. 211 places supplémentaires en micro-crèche lyon seront créées d’ici 2022. Pour rappel, la crèche est une forme de garde pour les enfants âgés de 2 mois à 3 ans.

Elle peut être gérée par une collectivité territoriale ou un organisme privé. Ces types d’établissements viennent en aide aux parents avec des enfants en bas âge. Ainsi, ils peuvent reprendre leurs activités professionnelles et confier leur enfant à une structure adaptée. Chaque arrondissement lyonnais dispose de ce type d’établissement. Une équipe de professionnels s’occupe de surveiller et de veiller au développement des enfants qui leur sont confiés.

Pour mettre un bébé à la crèche, il faut respecter certaines conditions. L’âge minimal est de 2 mois, et 3 ans pour l’âge maximum. Une période d’adaptation de 2 semaines est imposée. Cette mesure permet aux parents d’accompagner leurs enfants et de constater l’efficacité de la structure d’accueil collectif. Les enfants admis en crèche doivent présenter leur carnet de vaccins obligatoires à jour ainsi que leur carnet de santé.

Les structures collectives doivent également suivre les normes requises. Ce sont des règles de fonctionnement strictes visant à offrir aux petits pensionnaires une vie agréable et sécurisée. Le personnel encadrant dans une crèche doit être composé de professionnels de la petite enfance comme une auxiliaire de puériculture. Ceux-ci doivent être suffisamment nombreux en fonction du nombre d’enfants à charge. Ils sont tenus de veiller à la santé, au bien-être, à la sécurité et au développement des enfants.

Que pensent les psychologues d’une vie collective en crèche ?

Certains spécialistes s’inquiètent de la socialisation anticipée d’un enfant. Selon leurs avis, l’environnement familial est à privilégier jusqu’au 8 mois de l’enfant. Celui-ci développera alors petit à petit sa maturité psychique et apprendra d’abord à se socialiser avec les membres de sa famille.

Autrement dit, c’est le même système que pour la vie collective en crèche, mais premièrement au niveau du cocon familial. Il s’agit alors de donner toute l’attention que l’enfant mérite, mais en restant dans un univers qu’il connaît déjà. Toujours selon ces spécialistes, cette attitude renforce les liens affectifs entre les parents et l’enfant.

D’autres experts ont néanmoins un avis différent. Ceux-ci soutiennent que la vie en collectivité ne change rien au lien intime entre le bébé et ses parents. Et que socialiser l’enfant dès son plus jeune âge ne ternit d’aucune manière son développement personnel. Qu’au contraire, sur le long terme, cette mesure apporterait plus de bénéfices à l’enfant. Cela pourrait l’aider à être plus ouvert envers les autres.

Toujours selon l’avis de ces experts, il n’y a pas d’âge idéal pour mettre bébé à la crèche. L’important est d’y procéder lorsque les parents s’y sentent réellement prêts. En effet, certains passent par la voie de la vie collective pour être plus disponibles au travail ou aux tâches du quotidien.

Face à ces avis contradictoires, faut-il alors mettre bébé à la crèche ou pas ? Pour y répondre, il est bon de rappeler tous les avantages de la crèche comme mode de garde.

Quels sont les avantages de mettre bébé à la crèche ?

La crèche est un mode de garde privilégié pour les parents. Cette structure apporte énormément d’avantages. C’est notamment le mode de garde le moins cher. La collectivisation de l’enfant est facilitée par un personnel encadrant professionnel. La structure et le personnel sont régulièrement contrôlés. Ce qui est une garantie fortement attendue par les parents pour la sécurité de leurs enfants.

Sinon, mettre bébé à la crèche, c’est aussi bénéficier de matériel adapté pour son développement et son bien-être. Les jeunes parents continuent de profiter de leur vie sans se sentir coupable. Ils gèrent mieux leur quotidien, entre vie de famille et responsabilités professionnelles. La famille est plus épanouie.

Le nombre de places dans ces établissements pour enfants est parfois limité. Il faut réserver sa place très tôt, quelques mois avant la naissance du bébé. Et la plupart du temps, les horaires sont peu flexibles. Ce qui nécessite parfois aux parents de faire des sacrifices dans l’organisation de leur emploi du temps de la journée.

Au final, le choix revient aux parents de mettre bébé à la crèche ou pas. Tout dépend également de leur besoin au moment où ils accueillent un nouveau membre dans la famille.

Ont-ils besoin de personnes disponibles et qualifiées en établissement pour s’occuper de leur bébé de moins de 3 ans ? Si tel est le cas, les parents doivent se préparer à cette idée. Ils auront la possibilité de passer par une période d’adaptation avant l’entrée en crèche de leur enfant.

Pour trouver la crèche idéale, n’hésitez pas à faire quelques comparaisons. Et surtout, privilégiez celle qui est au plus près de votre domicile et/ou de votre lieu de travail.