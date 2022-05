Les caractéristiques d’une maison usinée

Comme ce fut le cas dans les années 50, les maisons usinées ne servent plus uniquement à reloger les vétérans de guerre. Elles ne servent non plus à ériger un nouveau quartier dans des territoires difficiles d’accès. Aujourd’hui, les maisons usinées sont classées parmi les maisons les plus tendance. Écologiques et modernes, elles ne cessent de gagner en popularité. Qu’est-ce qu’une maison usinée ? Qu’est-ce qui la différencie de la maison traditionnelle ? Et quelles sont ses principales caractéristiques ? On vous dit tout ce qu’il y a à savoir sur ce sujet dans cet article.

Qu’est-ce qu’une maison usinée ?

Le concept de la maison usinée ne date pas d’hier. En effet, il y a toujours eu des maisons usinées comme la maison container, la maison modulaire ou encore la maison en kit (bois ou métal). Ces dernières années, la maison usinée connait un réel succès à cause de ses nombreux atouts. En effet, outre sa conception simple, son prix imbattable, sa finition et la possibilité de personnalisation, la maison usinée se monte également en un rien de temps. Nul besoin d’avoir des notions en bricolage pour le monter puisque tout est déjà expliqué dans le manuel. En ce moment, la tendance s’oriente de plus en plus vers la maison usinée. Et cela est en grande partie dû au fait qu’il existe plusieurs modèles fabriqués à base de matériaux différents. La plupart des fabricants permettent aujourd’hui aux futurs propriétaires de choisir le style architectural de la main, de choisir les matériaux à utiliser, de participer à la conception. En somme, les propriétaires ont la possibilité de construire une maison usinée à leur image. Si on dit la comparer avec une maison traditionnelle, la construction d’une maison usinée ne demande pas plus de trois mois. Dans la plupart des pays développés comme le Canada, de plus en plus de personnes cherchent des habitations usinées comme la maison usinée dans les Laurentides.

Les caractéristiques d’une maison usinée

La maison usinée possède quelques caractéristiques qui la différencient de la maison traditionnelle. Fabriquée avec du bois séché au four, la maison usinée est très solide. Les techniques d’assemblage assurent également une solidité de charpente. Au niveau du confort, les techniques d’isolation rendent la maison agréable à vivre toute l’année et assurent un rendement énergétique. Tout comme la maison traditionnelle, elle peut aussi résister à toutes sortes d’intempéries : vent, pluie, forte chaleur, etc. En effet, la plupart des fabricants de maisons usinées doivent suivre les spécifications et standards concernant la construction de maison usinée. Sur le marché, on peut trouver différents types de maisons usinées. Parmi ces dernières, il y a la maison préfabriquée à modules qui est composée de plusieurs modules fermés. Ensuite, il y a la maison usinée en panneaux qui offre plus de liberté. Si l’objectif est de chercher une maison rustique et solide, il y a la maison pré-usinée pièce par pièce. Enfin, il y a la maison usinée en kit, la meilleure solution pour les autoconstructeurs. Pour cette dernière, la totalité des montages se fait sur le chantier.