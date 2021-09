Communication entreprise : quels supports choisir

Avec la qualité des produits et services proposés, la communication est l’une des clés pour faire décoller une entreprise. Si vous êtes chargés de communication ou responsable d’une structure, il est donc important de bien choisir les moyens de communication à employer dans votre stratégie marketing. Voici présentés ici les supports de communication les plus efficaces pour booster la visibilité de votre entreprise.

Les supports print



De façon générale, le print est considéré comme l’un des principaux moyens de communication hors médias après l’affichage. C’st une autre manière de designer l’ensemble des supports de la communication dits « papier ».

Il couvre plusieurs catégories spécifiques de supports de communications dont les principales sont :

les plaquettes de communication ;

les goodies pub ;

les cartes professionnelles ;

et les formulaires.

Le terme « plaquette de communication » est en réalité un mot-valise qui couvre plusieurs supports aux finalités différentes : les dépliants, les plaquettes commerciales et les brochures. Les plaquettes de communication sont surtout utiles dans le cadre de la distribution en masse.

Les goodies pub issus de la Publicité Par l’Objet (PLO) sont aussi un support print très apprécié en communication. Ces petits objets avec des messages publicitaires sont assez faciles à produire et suscitent beaucoup l’intérêt, surtout lorsqu’il s’agit de goodies écologiques.

La carte de visite, elle, n’est plus à présenter. C’est l’un des moyens les plus utilisés lors des présentations d’entreprise. Qu’il s’agisse d’une carte de visite ou d’une carte-lettre multi-services, elle permettra de faire connaître l’entreprise.

Pour ce qui est des formulaires, ils sont très utiles pour les correspondances de l’entreprise. Ils peuvent être soit permanents, soit ponctuels et le message varie d’un évènement à un autre.

Les supports web

Lorsque vous vous rapprochez un peu plus des dernières tendances en matière de marketing d’entreprise, les supports web ont beaucoup la côte. Internet règne désormais en maître et vous en servir pour la communication de votre entreprise vous permettra de mettre en lumière les services qu’elle propose. Parmi les supports de communication disponibles en ligne, les plus avantageux sont : le site Internet et la newsletter.

En matière de communication sur le web, la newsletter est un élément incontournable. La mise en place d’un système de newsletter vous permettra en grande partie de fidéliser les clients de l’entreprise. Pour qu’elle soit efficace, une newsletter se doit d’être optimisée pour toutes les configurations d’écran et avoir un contenu cohérent et intéressant pour le lecteur.

Les sites Internet se déclinent sous deux catégories : les sites marchands et les sites vitrine. Tous les deux ont des interfaces et des buts différents, mais se complètent dans leurs finalités : faire grimper le chiffre d’affaires en attirant les prospects. Afin d’obtenir les meilleurs résultats avec cette stratégie, n’hésitez pas à faire appel à des professionnels du référencement et du web design.

Les supports médiatiques



Les supports médiatiques (ou supports médias) sont ceux proposés par les canaux de communication publics. Bien que toutes les entreprises n’aient pas assez de ressources pour un support de communication diffusé à la télévision, il existe encore plusieurs autres médias pour les satisfaire.

Malgré l’engouement du public pour les messages visuels véhiculés par la télévision, la presse écrite est encore très utilisée pour faire passer des publicités. En choisissant un type de média papier dont les lecteurs correspondent à votre cible commerciale, vous pourriez avoir de gros retours sur investissements.

En dehors des journaux et des magazines papier, vous pourrez aussi vous tourner vers la radio. En faisant passer une communication à la radio pour votre entreprise, vous aurez de nombreux avantages. Non seulement c’est une solution économique pour le budget de l’entreprise, mais elle vous permettra de faire une publicité de proximité ciblée pour toucher plus facilement les prospects.