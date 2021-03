Focus sur Clarel, une entreprise française qui distribue des tuyaux

Clarel est un distributeur français d’équipements industriels, et principalement de tuyaux. Implantée dans 4 villes en France (Saint-Priest, Montreuil, Seclin et Hoerdt), la société dispose d’un savoir-faire unique, et d’un des catalogues les plus complets du marché. Tous les domaines d’activité sont concernés : plomberie, construction, alimentation, agriculture, assainissement, lutte contre les incendies, mais aussi la chimie. Découvrez toutes les informations sur cette société pluridisciplinaire sur Gazetteinfo.

Une très large gamme de produits

Clarel dispose d’un catalogue particulièrement étendu avec plus de 8000 références. En fonction des caractéristiques que vous recherchez (taille, composition, diamètre), vous pouvez sélectionner le tuyau adapté sur https://clarelflex.fr/. De nombreux partenariats ont été créés avec les plus grands fabricants européens : Alfagomma, IVG, Pathel industrie, Tricoflex… Parmi les modèles phares, on peut retrouver les tuyaux en caoutchouc, les tuyaux composites, les tuyaux en plastique PVC, les tuyaux onduleux inox, et les gaines. Que vous soyez à la recherche d’un tuyau industriel ou d’un tuyau hydraulique, Clarel propose de nombreux modèles.

Des tuyaux particulièrement résistants

Pour les applications spécifiques, Clarel possède une gamme de tuyaux et de flexibles hydrauliques qui résiste à l’usure et au temps. Par exemple, le tuyau 2SN est adapté pour les circuits hydrauliques très haute pression et aux fluides spéciaux tels que le carburant ou les liquides antigel. De plus, ce genre de tuyau peut résister à une température de 150 ° C et plus. Tous les produits respectent les normes internationales ISO pour garantir leurs efficacités, leurs fiabilités, leurs durabilités, et leurs résistances. Notez qu’un même tuyau peut servir pour différentes applications métiers en fonction de ses caractéristiques.

Une équipe expérimentée et dynamique

L’entreprise Clarel regroupe 20 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de plus de 6 millions d’euros. 2 pôles principaux sont présents dans la société : l’équipe de commerciaux qui développe les partenariats B2B et gère la distribution des produits ; et l’équipe en atelier qui prépare les commandes et assemble les tuyaux avec les accessoires nécessaires. De nombreuses formations sont offertes aux salariés pour leur permettre d’acquérir des compétences techniques sur l’ensemble des équipements proposés. Toujours disponible et réactif, le service client vous accompagne avant et après l’achat de vos tuyaux.

La mise en place d’un service personnalisé

Parce que chaque client est différent, Clarel a mis une politique en place pour offrir un service sur-mesure de grande qualité aux entreprises partenaires. Que ce soit pour un rôle de conseil lors du choix des produits qui conviennent le plus aux installations, ou pour la conception d’un équipement personnalisé, la société est compétente pour accompagner tous types de projets. Les équipes sont dispersées sur l’ensemble de territoire pour plus de réactivité pour établir les devis, pour planifier les livraisons et pour répondre aux demandes particulières. De plus, Clarel dispose d’un atelier pour pouvoir faire le montage et le sertissage des tuyaux dans les meilleurs délais.