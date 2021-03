Différences entre le graphologue et l’expert en écriture et documents

Graphologue, expert en écriture et en documents, pour un grand nombre de personnes, c’est du même au même. Mais en réalité, il n’en est rien. Ce sont deux professions distinctes mêmes si elles se rejoignent souvent. Quelles sont justement les différences qui existent entre elles ?

L’expertise graphologique, qu’est-ce que c’est ?

Mener une étude approfondie sur une personne à partir de son style et sa manière d’écrire. C’est bel et bien possible. Cette tâche revient au graphologue. La graphologie est une étude permettant d’analyser des textes écrits uniquement à la main.

Dans ce processus d’investigation, l’individu lui-même n’est nullement pris en compte. Seuls sa personne, son caractère et sa manière de transcrire ses idées sont au cœur des débats. Cela voudra dire que le but ultime d’un expert graphologue est de définir les traits caractéristiques d’un homme à travers ses gestes graphiques.

On ne s’en rend peut-être pas compte, mais un texte rédigé par quelqu’un, peut renseigner sur ses facultés mentales. Dans le même temps, sa compétence, son professionnalisme y sont assez évident. C’est pourquoi ces experts sont mis à contribution quand il est question de recruter des personnes, de gérer un personnel, voire soigner certaines maladies psychiques.

L’expertise en écriture et documents, tour d’horizon

Avec l’expert en graphologie, le spécialiste en écriture et en document a en commun ce qu’il convient d’appeler ‘’matériau’’. Ce dernier n’est autre que l’écriture ou l’étude de l’écriture. Seulement, le deuxième expert, lui, se penche sur l’authenticité du document.

Contrairement à son collègue, l’expert en écriture et en document se focalise beaucoup plus sur le profil de l’auteur du texte. Nous constatons la volonté manifeste de prouver qu’un texte X provient d’un individu Y et non Z. Toutefois, cette analyse ce fait indépendamment des facultés psychiques de la personne concernée.

Aussi, c’est une étude qui prend en compte l’encre, le support et éventuellement le cachet utiliser. Ce que ne fait pas la graphologie. Sont également passés à la loupe, la morphologie, la dimension et l’inclinaison de l’écriture. Souvent, les liaisons faites par le sculpteur sont analysées.

Expertise graphologique et l’expertise en écritures et documents : points communs et de divergence

Les conclusions sont assez évidentes. L’élément qui fait la réussite de ces deux études est le fait qu’elles se penchent sur l’analyse de l’écriture. En revanche, là où il y a des oppositions, c’est au niveau des intentions, du but, de l’objectif.

Pendant que la première cherche à déterminer la personnalité morale et les compétences d’un individu, la seconde cherche à authentifier un écrit. Autant dire que travail d’un expert s’arrête là où commence celui de l’autre.

Eu égard à tout ce que nous venons de dire, expert en graphologie et expert en écriture et documents se complètent.