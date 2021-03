Où faire un vol d’initiation avion ?

Ça y est, c’est fait. Vous allez vous envoler pour la toute première fois ! Il vaudrait mieux pour vous que ce vol initiatique soit inoubliable. Pour cela, nous avons sélectionné pour vous les endroits les plus magnifiques que vous pourrez survoler.

Le mont blanc

Connaissez-vous le mont-blanc ? Vous voulez le découvrir ? Alors, rendez-vous dans la région de Rhône-Alpes. Vous y découvrirez merveilleusement l’un des paysages les plus sublimes. D’autant plus que vous serez en altitude pour un vol initiation avion, c’est un périple que vous n’oublierez pas.

Ce n’est pas seulement le mont-Blanc que vous aurez le privilège de visiter. Le centre-ville d’Annecy s’offrira sans réserve à vous. Que dire de l’immense lac à la couleur bleue azur que vous y trouverez ? Tout simplement magique. Alors, ne ratez pas cette occasion.

L’île de Ré

Déjà que l’île de Ré est une pure merveille, imaginez un tout petit peu une vue du ciel, une vue d’ensemble. Ça serait à coup sûr l’un des plus beaux spectacles auxquels vous avez assisté jusque-là. Si l’aventure vous tente, alors prenez rendez-vous à l’aéroport de La Rochelle.

Depuis cet aéroport, prenez votre élan et élevez-vous très haut dans le ciel. À présent, profitez à satiété de la longue (26 km) et belle côte de Poitou-Charentes. Tout autour de cette côte, admirez les nombreuses plages aux eaux limpides et cristallines. Pour un baptême, vous n’aurez pas choisi mieux.

Les Calanques de Marseille

Nous sommes convaincus que vous en avez déjà entendu parler. Ce lieu s’illustre féeriquement par son littoral méditerranéen. Donnez un point d’honneur à votre tout premier vol en partant de l’aéroport d’Aix-Les-Milles-du Rhône pour découvrir mille et une choses.

Parmi ces choses, figure un véritable bijou, un cadeau de la nature. Il s’agit des criques de calcaires que vous ne verrez nulle part ailleurs. Survolez également le très célèbre Parc National des Calanques. En outre, si vous souhaitez faire vous amis venant des quatre coins du monde, c’est l’endroit indiqué.

Lognes

Que diriez-vous de faire de vol initiatique un véritable tremplin ? Lognes est en réalité l’endroit qui vous offrira du deux en un. D’un côté, profitez sans modération de sa douce et pure aire en survolant la paradisiaque Île-de-France.

D’un autre, faites une immersion dans l’histoire de l’hexagone en tutoyant les hauteurs du château du XVIIe siècle. Il est d’ailleurs logé au panthéon des monuments historiques. Vous pourrez aussi faire connaissance avec d’autres châteaux mythiques tels que ceux de Seine-et-Marne et de Vaux-le-Vicomte. Pour finir, n’oubliez surtout pas de faire un détour au Parc d’attraction Disneyland Paris.

Les endroits de rêve pour un vol initiatique, vous en connaissez désormais. Alors, ils n’attendent que vous.