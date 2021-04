Ordinateurs de bureau – pourquoi les envisager ?

Les ordinateurs de bureau semblent être passés de mode ces dernières années, car les ordinateurs portables ont empiété sur leur part de marché. Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi. On peut dire que les ordinateurs portables font tout ce qu’un ordinateur de bureau peut faire, tout en étant plus petits, plus élégants et beaucoup plus portables. C’est particulièrement utile pour les jeunes qui doivent apporter des ordinateurs à l’école ou à l’université. Il est également utile pour ceux qui souhaitent travailler à distance, comme les personnes qui voyagent dans le monde entier pour leurs affaires ou leurs loisirs. Il donne aux gens la possibilité de travailler où ils veulent, quel que soit le pays où ils résident.

Bien que les ordinateurs portables soient très utiles, c’est une erreur de croire qu’ils font tout ce qu’un ordinateur de bureau peut faire. En fait, il existe de nombreuses raisons pour lesquelles vous devriez sérieusement envisager d’acheter un ordinateur de bureau plutôt qu’un ordinateur portable.

Voici pourquoi :

Les ordinateurs de bureau fournissent une puissance de traitement importante

L’un des arguments les plus convaincants en faveur d’un desktop computer, C’est sa puissance de traitement supérieure. Alors qu’un ordinateur portable peut gérer des travaux « légers », tels que l’écriture et le streaming, il a du mal à faire face à des travaux plus difficiles, comme le rendu vidéo. C’est pourquoi les ordinateurs de bureau sont particulièrement appréciés des joueurs, des concepteurs et de tout autre spécialiste qui compte sur la puissance du processeur d’un ordinateur de bureau.

Il est souvent plus économique à long terme d’acheter un ordinateur de bureau

Une autre raison d’envisager l’achat d’un ordinateur de bureau est qu’il est souvent moins cher à l’achat sur le long terme. Cela peut sembler étrange, car on pense généralement qu’un ordinateur portable est moins cher, mais ce n’est pas toujours le cas. De nombreux ordinateurs portables dépassent en fait le prix des ordinateurs de bureau, tandis que beaucoup sont effectivement au même prix. Bien sûr, la véritable économie arrivera quelques années plus tard, lorsque votre ordinateur commencera à faiblir.

Si vous possédez un ordinateur portable, cela signifie s’en débarrasser et en acheter un nouveau. Alors que si vous possédez un ordinateur de bureau, vous pouvez remplacer les pièces cassées, ce qui vous laisse un ordinateur parfaitement fiable. En fait, ces éléments internes remplaçables rendent les ordinateurs de bureau plus intéressants, car vous êtes en mesure de personnaliser votre ordinateur pour qu’il réponde au mieux à vos besoins. La personnalisation interne peut inclure une nouvelle carte graphique, un nouveau disque dur ou un nouveau processeur.

Si vous possédez un ordinateur portable, vous vous retrouvez avec une configuration standardisée qui ne peut être modifiée. Si vous voulez un écran plus grand, un clavier différent ou un processeur plus rapide, vous êtes obligé d’acheter un autre modèle. On pourrait également faire valoir que le fait de changer d’ordinateur portable toutes les quelques années est nettement plus dommageable pour l’environnement que le fait de modifier et d’améliorer continuellement le même modèle de PC de bureau pendant de nombreuses années. Naturellement, vous pouvez toujours vous lasser de votre ordinateur de bureau, mais il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire avant d’en arriver là.

Il va sans dire que cela rend les ordinateurs de bureau considérablement moins chers et plus utiles.

L’essor du travail à distance vous dispense de vous déplacer avec un ordinateur portable

Si la finesse d’un ordinateur portable sera toujours utile, l’époque où l’on prenait le train pour aller travailler tous les jours n’est plus aussi répandue qu’autrefois. En fait, avec l’essor spectaculaire du travail à distance, de moins en moins de personnes se rendent au bureau.

Bien que cela ne concerne pas tout le monde, il convient d’en tenir compte lors du choix de votre prochain ordinateur.