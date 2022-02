Quel est l’essentiel à savoir sur un chauffe-assiette professionnel ?

Si vous êtes professionnel de la restauration, vous savez certainement l’importance d’un plat servi à chaud. Il permet de profiter de tout le plaisir lié à la recette concernée. Pour ce faire, il faut qu’aussi bien le mets que l’assiette qui doit le porter soient maintenus à bonne température. Ainsi, le chauffe-assiette professionnel s’avère indispensable. Découvrez l’essentiel au sujet de ce matériel de cuisine dans cet article.

Le chauffe-assiette professionnel : qu’est-ce que c’est ?



Dans la restauration, il existe de nombreuses catégories d’appareils. Celle des meubles chauffants englobe tous les instruments de chauffage et de maintien au chaud, dont le chauffe assiette professionnel. C’est un appareil électroménager qui permet de maintenir vos préparations à bonne température. Avec ce matériel, la qualité de vos services va radicalement changer auprès de vos clients. Vous leur servirez en effet des plats dans des assiettes bien chaudes.

Le fonctionnement du chauffe-assiette professionnel

Le chauffe-assiette est un outil très simple d’utilisation. En effet, lorsque vous préparez un plat chaud et qu’il est servi dans une assiette froide, ceci va baisser la température de votre préparation. Cependant, avec votre chauffe-assiette, plus besoin de vous tracasser. Il vous suffit de brancher le matériel sur une prise électrique. Vous y insérez ensuite vos assiettes et décidez de la température de chauffe voulue et le tout est joué en quelques minutes.

La contenance du chauffe-assiette

La contenance du chauffe-assiette professionnel est l’un des points essentiels à explorer sur le matériel avant toute acquisition. En effet, elle est d’une moyenne comprise entre 12 et 120 assiettes. Ainsi, votre choix dépendra de la taille de votre établissement et de votre débit.

La puissance du chauffe-assiette

Ce qui permet au chauffe-assiette d’accomplir soit rapidement ou moyennement sa tâche est sa puissance. C’est elle qui donne la possibilité de déterminer la performance du matériel. Pour ce faire, si vous êtes un professionnel de la restauration ou travaillez dans une collectivité, il sera intéressant d’opter pour un appareil puissant. Il vous permettra de servir plus rapidement des plats chauds, ou à les maintenir à une bonne température pendant longtemps.

Quel est le prix d’un chauffe-assiette professionnel ?



Le prix de vente de ce type de matériel peut varier d’un vendeur à un autre, mais surtout d’un modèle à un autre. Ainsi, vous pourrez trouver un chauffe-assiette avec n’importe quel budget. Cependant, lorsqu’il s’agit d’un outil professionnel avec une contenance de 50 assiettes et plus, il vous faudra compter des centaines d’euros.