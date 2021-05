Existe-t-il des plantes à effet anti-cancer naturel ?

Plusieurs plantes présentent des vertus thérapeutiques. Lesquels ayants rapport à leur capacité de prévention ou de lutte contre le cancer. De nombreux essais et études effectués sur certaines plantes, ont permis aux scientifiques de valider la contribution desdites plantes dans la guérison des maux de cancer.

PAO PEIRERA

Le PAO PEIRERA est connu pour sa capacité à combattre les maux liés au paludisme. La présence des alcaloïdes indoliques ainsi que des groupes de bétacarbolines dans cette substance favorise le développement des effets anti tumorales qui agissent sur beaucoup de cancers. Les résultats des analyses effectuées sur cet extrait ont été positifs à l’instar de celles effectuées sur la feuille de corossol. Il n’attaque pas les cellules en bonne santé. L’une des propriétés reconnues pour la PAO PEIRERA est qu’il lutte efficacement contre les rétrovirus à ARN et également sur les souches qui sont très résistantes aux traitements chimiques.

RAUWOLFIA VOMITORIA

Le RAUWOLFIA VOMITORIA est issu d’une plante africaine très couramment utilisée dans la médecine indigène afin de lutter contre certains syndromes. Malgré qu’il soit efficace dans le traitement des maladies cancéreuses, cet extrait ne présente pas des propriétés antivirales. Seule la multiplication des cellules cancéreuses est inhibée par les alcaloïdes de RAUWOLFIA VOMITORIA. Tout comme la PAO PEIRERA, cet extrait n’a pas d’effet sur les cellules saines.

GINKGO BILOBA

Cet extrait trouve son origine à partir des feuilles jaunes du GINKGO BILOBA. Sa résistance face aux agents mutagènes et aux diverses agressions est très élevée. Ses valeurs curatives sont connues grâce à ses propriétés de régulation des enzymes et radio protectrices. Lors des radiothérapies, il joue un rôle très capital en empêchant l’apparition et la multiplication des fibroses radiques. Ces derniers ne se développant que dans un long temps, il est nécessaire d’utiliser le GINKGO BILOBA sur le long terme. Il a aussi un effet régulateur des globulines et protège le foie.

MELON AMER

Les propriétés de cette plante ont été étudiées par le professeur Ratna Ray. Ses recherches ont montré que cet extrait favorise la réduction de la croissance des cellules du cancer au niveau du cerveau et du cou chez les animaux. Il est aussi démontré que la capacité des cellules cancéreuses au niveau du pancréas pour le métabolisme du glucose est très limitée lorsque vous consommez les jus de melon amer. Cette pratique favorise la réduction des sources d’énergie de ces cellules favorisant ainsi la destruction des cellules de cancer.

GRAVIOLA

D’après certaines études, il est démontré que l’extrait de cette plante peut tuer les cellules de cancer de foie et du sein. Néanmoins, la capacité du graviola dans la lutte contre le cancer n’est pas encore totalement acceptée faute de plusieurs essais non réalisés. Ce dernier peut présenter certains effets secondaires nocifs.