La GPA en Belgique – le guide pour les futurs parents

Le programme de la GPA en Belgique aide des gens infertiles à devenir des parents ayant n’emporte quel statut marital. Les familles traditionnelles et monoparentales, les célibataires, les citoyens et les étrangers peuvent accéder aux services de la mère porteuse en Belgique. Ce pays est classiquement attiré par les citoyens des pays voisins tels que la France, le Monaco, le Luxembourg, la Suisse et d’autres où la maternité de substitution est interdite. Toutefois, est-ce que ce service est tellement facile et accessible en vérité ? Nous allons envisager des pièges dans cet article.

La GPA en Belgique : les nuances législatives

Ouverte à tous la maternité de substitution en Belgique s’est régularisée partiellement : ce service possède d’un statut légal et peut être réalisé à but non lucratif (sauf la compensation des dépenses de mères porteuses au cours de la grossesse). Un des inconvénients est que la question des droits parentaux n’est pas absolument établie. Si la mère porteuse en Belgique décide de garder un nouveau-né, le tribunal prendra probablement son parti. Voilà pourquoi il est important de travailler avec les mères porteuses compétentes, psychologiquement saines et qui n’ont pas de citoyenneté belge.

La deuxième piège est qu’il n’y a pas de concurrence parmi des cliniques belges. Le fait est que les futurs parents vont choisir parmi quatre établissements médicaux qui soient accrédités pour travailler avec les mères porteuses : le Centre hospitalier universitaire de Liège, l’hôpital universitaire d’Antwerpen et de Gand, le Centre hospitalier universitaire Saint-Pierre à Bruxelles Pour les couples homosexuels, c’est seulement l’hôpital universitaire de Gand.

La mère porteuse en Belgique

Car les honoraires ne sont pas prévus, les difficultés arrivent pour trouver une mère porteuse en Belgique dans le cadre du caractère non lucratif du service. Pour ce service, on cherche une femme qui répond aux critères suivants :

Être de l’âge avant 45 ans

Être psychologiquement et physiquement sain (justifié par les examens)

Avoir au moins une naissance vivante (né sans les complications)

Les futurs parents peuvent choisir une parmi ses proches ou amis, si les médecins confirment sa candidature. S’ils n’ont pas de candidature, ils peuvent s’adresser à la clinique reproductive. Au fil du temps, les médecins ont collecté une base des mères porteuses.

Le prix de la GPA en Belgique

Le programme coutera à peu près 70 000 €. Il n’y a aucune garantie, c’est-à-dire si la FIV a échoué ou la grossesse a interrompu, le nouveau programme doit être payé de nouveau.

Si vous voulez devenir des parents d’un nouveau-né en Belgique et ne pas tomber dans les pièges mentionnés, la clinique Feskov Human Reproduction Group vous propose son programme “L’accouchement en Belgique”.

Le cout est le même que les programmes en Belgique, mais il y a une différence importante : pas de paiements supplémentaires au cas de l’échec. Si l’embryon n’est pas pris ou la grossesse a interrompu, nous allons recommencer le programme à nos frais pour donner la naissance du bébé.

Après la naissance de bébé, il n’y a aucun problème avec la législation, car la mère porteuse est de la citoyenneté ukrainienne, donc ses droits et responsabilités ainsi que les responsabilités de notre clinique se déterminent selon la loi ukrainienne. Le contrat avec une mère porteuse établie dans notre pays, ce qui exclut la possibilité de garder un enfant chez elle. De plus, les honoraires de la mère porteuse sont inclus dans le prix du pack des services.

Pas de paiements supplémentaires, car hors les honoraires de la mère porteuse, le prix du programme contient aussi le logement, les repas et l’assistance juridique après la naissance de bébé.

Trouverez plus d’informations sur les étapes du programme de la maternité de substitution en Belgique dans cet article.