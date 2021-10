Se libérer des cogitations au quotidien

Quand le cerveau travaille 24h/24, il surchauffe, et c’est épuisant. Lorsque l’on rumine et cogite tout le temps, on a du mal à bien dormir, car on analyse tout, on fait de l’autocritique, on s’inquiète, on se pose trop de questions… Ce n’est pas bon pour notre bien-être psychique et physique. Toutefois, il est possible de se libérer des cogitations au quotidien, et pour ça, fiez-vous à nos judicieux conseils.

L’acceptation de la situation

La première chose à faire pour se libérer des cogitations au quotidien est d’accepter la situation. On accepte les choses que l’on ne peut pas changer au risque de se sentir frustré et encore plus inquiet, on n’y résiste pas. En effet, plus on tente d’aller contre la situation alors que l’on ne peut rien y faire, plus c’est chronophage, anxiogène et énergivore. Donc, on relâche les tensions, on laisse nos pensées tranquilles, et on prend de la distance de manière saine à tout ce qui nous angoisse. D’ailleurs, quand on y pense, on réfléchit trop sans même s’en rendre compte. L’inquiétude n’est pas toujours un processus conscient, et on donne de l’importance à cette petite voix en nous qui empêche d’en venir à bout. La majorité de nos inquiétudes commencent par « Et si… », et en prendre conscience est déjà un bon début pour arrêter les cogitations quotidiennes. Au besoin, la sophrologue Paris est d’une précieuse aide.

La méditation

Quand on cogite tout le temps, ça nous bloque dans une situation passée ou future, et ce sera incontestablement négatif, car ça nous empêche d’être dans l’instant présent. Pour se défaire des cogitations au quotidien, on pratique la méditation en pleine conscience qui nous permettra de nous recentrer sur l’instant présent, sur l’action que l’on est en train de faire. De plus, en général, on fait des choses tout en pensant à autre chose. C’est surtout à faire avant de dormir pour en finir avec les troubles du sommeil ainsi que les pensées nocturnes. Il ne faudrait pas oublier que l’accumulation des cogitations est un frein pour un sommeil de qualité. Mais on peut faire ça aussi à n’importe quel moment de la journée, notamment quand on est submergé par la négativité.

La nourriture

En cas de grosses cogitations mentales au quotidien, il est important de soutenir notre corps. D’ailleurs, c’est important pour donner au cerveau assez d’énergie afin de lutter contre cette situation déséquilibrante et perturbante. Pour se calmer, certains aliments sont essentiels. On privilégie les protéines de haute qualité, les glucides complexes, les vitamines et les minéraux, ils vont limiter le stress. Pour les nerfs et le psyché, on prend des vitamines du groupe B, et c’est renforcé par le calcium, le magnésium et le potassium. Aussi, on mange léger le soir pour libérer l’énergie, et c’est important pour une meilleure réparation pendant le sommeil. Également, dormir suffisamment permet au corps et à l’esprit de recharger leurs batteries. On n’oublie pas les bonnes plantes qui sont apaisantes, sédatives, relaxantes et antistress. Il y a entre autres l’aubépine, le millepertuis, la rhodiola et l’eschscholtzia que l’on peut prendre en tisane ou en gélules.