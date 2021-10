Trucs et astuces pour clôturer votre jardin à l’automne

La période estivale est bel et bien terminée, on entre en automne, et bientôt, ce sera l’hiver. On est en automne, et c’est le moment parfait pour clôturer le jardin pour tout protéger tout du froid de l’hiver. Si vous souhaitez préserver votre espace vert, et il existe des trucs et des astuces que vous pourrez faire par vous-même afin de fermer votre jardin pour l’automne. D’ailleurs, on vous les présente tout de suite.

Au début de l’automne

Pour commencer, faites entrer toutes les plantes fragiles que vous voulez garder, celles qui craignent le gel. On parle des plantes d’intérieur, des annuelles ornementales comme les fuchsias et les géraniums, ainsi que certaines herbes fines et autres plantes exotiques ou d’origine méditerranéenne à l’instar de l’olivier, des cactées des agrumes, du bougainvillier… C’est à effectuer avant que les nuits commencent à se rafraîchir. Si vous avez un potager, cueillez tous les légumes comme les piments et les tomates. Toutefois, l’automne est aussi parfait pour planter certaines variétés de légumes comme les laitues d’hiver, l’oseille, les navets et l’ail. Si vous possédez un étang, installez un filet au-dessus pour qu’il ne se remplisse pas de feuilles mortes, et avant l’arrivée de l’hiver, videz le filet.

Avant le premier gel

Avant l'arrivée du premier gel, vous pourrez encore planter des bulbes rustiques comme les narcisses, les jacinthes, les jonquilles et les tulipes. Pour les plantes vivaces à floraison printanière, divisez-les ou transportez-les, il s'agit notamment des pivoines. Pensez également à ramasser toutes les feuilles qui sont tombées sur les allées et le gazon. Déchiquetez-les avec votre tondeuse afin de les transformer en paillis ou en compost. N'hésitez pas à biner le sol autour des plantes afin de détruire les insectes comme les limaces.

Après le premier gel rude

À cette période, patientez un peu avant de faire la récolte des légumes rustiques comme le poireau ou le chou vu que le premier gel améliore leur goût. Pour leurs feuillages, enlevez-les, et compostez-les. Aussi, taillez les arbustes à floraison automnale. N’oubliez pas de nettoyer à la main votre jardin des mauvaises herbes et autres déchets. Mais encore, rentrez les bulbes d’été comme les dahlias et les glaïeuls. Faites-les d’abord sécher dans un cabanon avant de les mettre dans un endroit sec et frais. Mélangez du compost aux plates-bandes et au potager pour déjà préparer la saison prochaine.

Avant la première neige

Avant l’arrivée de la neige, mettez une protection hivernale sur les plantes fragiles comme les hydrangées bleues et les rosiers hybrides de thé. Vous pourrez avoir recours au géotextile, au jute, aux cônes de rosier… De plus, protégez les cèdres de l’assèchement, et n’arrêtez pas d’arroser jusqu’à ce que le sol soit gelé. Mais encore, mettez des spirales anti-rongeur autour des troncs de jeunes arbres, car les mulots adorent leur écorce sous la neige. En dernier et pas des moindres, procédez au nettoyage de la gouttière pour retirer tous les débris. Également, nettoyez, aiguisez, et huilez les outils de jardinage dotés de lames avant de les ranger pour la saison hivernale. Il s’agit notamment de la tondeuse.