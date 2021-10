Tout ce que vous devez savoir sur les planchers de vinyle

Vous désirez changer le revêtement de sol de votre maison, mais avec tous les choix qui existent, vous ne savez pas lequel choisir ? Et si vous optez pour un plancher de vinyle ? C’est un revêtement moderne qui apportera certainement un peu de fraîcheur dans votre logement. Si vous avez déjà entendu parler de ce revêtement, mais que vous ne savez pas vraiment ce que c’est, poursuivez votre lecture, on vous dira tout.

Quelques mots sur le vinyle

Le sol peut être fait dans différents matériaux, et les plus utilisés sont le béton et le bois, mais le vinyle commence aussi à être courant, surtout dans une maison qui ne demande pas un entretien fréquent puisqu’il est simple à nettoyer. C’est un revêtement en plastique qui est conçu à partir du PVC (Chlorure de Polyvinyle). Dans l’imaginaire populaire, cette matière est dangereuse en raison des plastifiants nocifs, mais avec les progrès technologiques, elle est désormais sans risque pour la santé. Ainsi, les fabricants soumettent leurs produits à un contrôle strict et régulier pour garantir qu’ils sont de bonne qualité. Pour rappel, le revêtement de vinyle comme chez Prélart à Laval existe depuis longtemps, au milieu du 20ème siècle. Il a été populaire à cause de grande résistance. C’était en 1960 que cette matière a été utilisée pour la première sous forme d’une surface continue, un revêtement de sol entièrement en vinyle sous forme de rouleaux (2 à 4 mètres de long).

Les différents types de vinyle et de finitions

Le plancher de vinyle est disponible en 3 formes : en lamelle, en feuille et en carrelage. Le choix dépend du rendu que l’on veut avoir dans la maison. À titre d’exemple, le revêtement de vinyle en lamelle est parfait pour un plancher qui imite parfaitement le bois. Mais qu’importe votre choix, il faut que le plancher de vinyle que vous choisissez soit sans phtalate, c’est un produit employé pour rendre cette matière plus souple, et il risque d’altérer la qualité de l’air dans votre logement. Pour la finition, on trouve également 3 types de finis : sans cire, à l’uréthane et à l’uréthane amélioré. Le premier est léger, et il est adapté aux zones où on passe moins, le second est lourd, mais durable, et il est fait pour les endroits avec un trafic modéré, et le troisième dispose d’un lustre durable, il n’exige pas beaucoup d’entretien.

Les atouts du plancher en vinyle

Si on cherche un revêtement de sol esthétique, durable et polyvalent, rien ne vaut le vinyle. Il apporte à notre intérieur un côté luxueux. Mais les avantages de ce type de plancher ne s’arrêtent pas là. C’est un revêtement qui est très résistant à l’eau. Aussi, il est facile à entretenir vu que c’est un matériau imperméable. Un balai ou une serpillière suffit pour le nettoyer. De plus, en raison de son imperméabilité, il est parfait aux zones qui accumulent l’humidité comme la cuisine et la salle de bain. Et encore, sa composition prévient l’accumulation d’acariens et de saletés ainsi, on profite d’un environnement toujours sain. De plus, il est disponible sous différents motifs, textures et couleurs afin de changer complètement l’allure de notre intérieur. Pour sa pose, c’est facile, et ça ne demande pas énormément de travaux.