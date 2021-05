4 conseils pour réussir votre salon professionnel

En supposant que vous ayez fait toute votre préparation et votre planification préalable, voici quelques idées pour vous aider à rendre votre investissement dans les salons et expositions plus productif, plus rentable et même plus gratifiant.

1. Misez sur des supports de stands pratiques

Il n’y a rien de pire que de perdre du temps sur le montage d’un stand sur un salon professionnel. Votre temps est précieux et vous pourriez rapidement perdre patience ou vous fatiguer avec l’installation capricieuse d’un stand. Misez sur des supports de communication de grande envergure pour attirer l’oeil des visiteurs. Privilégiez idéalement des supports de communication modulables car vous n’êtes pas à l’abri que l’emplacement de votre stand soit différent de celui que vous avez réservé. Par ailleurs, en partant sur des modèles flexibles, vous pourrez plus facilement les réutiliser d’un salon professionnel à l’autre. Si vous cherchez des solutions pour habiller votre stand, renseignez-vous sur les offres de Prismaprint, une entreprise experte de l’impression grand format. Vous retrouverez un large éventail de kakemono, X-banner, roll-up, totems ou encore bâches pour votre stand. Si vous souhaitez customiser une banderole pour votre stand, vous trouverez de nombreux modèles.

2. N’y allez jamais seul !

Vous savez probablement déjà très bien que la gestion d’un stand est un travail à plein temps pendant une exposition et qu’il ne faut jamais le laisser sans surveillance. Toutes les 5 minutes où votre stand est laissé sans surveillance, votre investissement dans l’événement ne vous rapporte rien. Mais vous devez faire des pauses, au cours de ce qui sera probablement une longue journée ou plus. Donc, même si vous êtes seul, emmenez un partenaire avec vous, un membre de votre famille, un ami ou même un étudiant à la recherche d’une expérience professionnelle. Bien sûr, vérifiez d’abord leur capacité à dialoguer chaleureusement avec des inconnus, et assurez-vous qu’ils soient capables d’interagir avec vos potentiels clients.

3. Soyez ponctuel

Cela peut sembler évident, notamment pour trouver une bonne place de parking, s’installer correctement sans paniquer et s’assurer que les matériaux d’emballage, les câbles et tous les objets personnels sont hors de vue avant l’ouverture de votre événement. Vous apprécierez aussi d’arriver à l’avance pour savoir où se trouvent les toilettes et où vous pouvez vous procurer des rafraîchissements, vérifier que votre emplacement est à votre goût et qu’il est correctement agencé. Vous pourrez aussi prendre quelques minutes pour discuter avec vos voisins de stand.

4. Sympathisez avec vos voisins de stand

Faites-vous des amis parmi vos voisins. Ils seront aussi occupés que vous, mais ils peuvent être vos meilleurs complices. Il ne s’agit pas d’un acte d’amitié totalement désintéressé. Vous avez peut-être un câble d’alimentation de rechange à prêter ou un bout de ruban adhésif, et eux aussi ! informez-les aussi de ce que vous faites et renseignez-vous sur leur activité. Vous souhaiterez peut-être que d’autres exposants non concurrents renvoient les visiteurs vers votre stand, le cas échéant, tout comme vous souhaiterez renvoyer les autres vers le leur.

Nous espérons que nos quelques conseils sauront vous être utiles pour l’organisation de votre prochain salon professionnel. N’hésitez pas à visiter le salon pour découvrir l’organisation et l’agencement des autres concurrents, il y a toujours de bonnes idées à prendre.