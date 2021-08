Comment bien choisir son local commercial ?

Qu’importe le type de produits ou de services que vous allez proposer, si vous avez besoin d’un local commercial, vous devrez faire le bon choix pour la réussite de votre activité. C’est une étape très importante, et vous ne devrez en aucun cas la négliger. Pour vous aider à bien choisir votre local commercial, on vous guide immédiatement.

L’analyse de l’environnement

La première chose à faire quand on choisit un local commercial est d’analyser son environnement. C’est crucial pour s’assurer que le quartier est adapté à l’activité et pour garantir d’excellentes performances. On prend en compte l’environnement concurrentiel : l’ancienneté des concurrents directs ou non, leur notoriété et leur réputation, la qualité de leur emplacement, leur santé financière… Mais ce n’est pas suffisant, considérez également les entreprises et les commerces aux alentours : l’attractivité des commerces voisins, l’atmosphère en général du quartier… N’oubliez pas les évolutions urbaines prévues comme la mise en place de nouveaux axes de transport, les projets d’aménagements… car ça va influencer les flux de mobilité. Locaux à louer dans les Laurentides pourraient vous intéresser.

Le passage à proximité

Avant de vous engager dans un local commercial, analysez bien d’abord le flux de mobilité pour estimer le potentiel du point de vente suivant le volume, la fréquentation et le profil des personnes à proximité. Ensuite, étudiez la zone de chalandise en vous basant sur la composition de la population concernée par l’emplacement choisi. Cette étude vous permettra d’évaluer le potentiel de ce dernier : la population dans la zone, les spécificités de votre activité et l’environnement commercial. Tout ça vous permettra d’avoir une petite idée des ventes que vous pourrez réaliser. Pour dénicher un bon local commercial, vous pourrez approcher les collectivités locales, les agents immobiliers, les sites de partage, les structures privées…

Le côté organisationnel

L’autre critère dans le choix d’un local commercial est le côté organisationnel. Que ce soit un lieu de production ou un espace de stockage, il faut qu’il soit bien spacieux, bien conçu et bien agencé, il doit y avoir une surface de vente et une surface de stockage. Il est aussi important qu’il soit pratique et qu’il ait certains équipements essentiels. Mais encore, il doit se trouver près des réseaux de communication pour les aspects logistiques. Et encore, il doit être facilement accessible par les fournisseurs, les employés, les clients… N’oubliez pas que beaucoup d’entreprises ne prospèrent pas suffisamment à cause d’un local commercial inadapté ou trop petit. Donc, notre conseil est d’anticiper la croissance. Mais ne négligez pas sa visibilité : longueur et exposition de la vitrine, positionnement…

Les autres points à voir de près

Avant de prendre une décision quant au choix de votre local commercial, certains autres points sont à vérifier comme la visite des lieux. Ensuite, il y a la réglementation. Pensez à bien vous informer afin de vous assurer que vous avez le droit d’exercer votre activité sur le lieu. En effet, certains types de locaux sont gérés de manière collective, et le règlement peut interdit la mise en place d’une activité commerciale. Faites ça rapidement pour ne pas perdre votre temps.