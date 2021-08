Quel magazine choisir pour un enfant ?

Le choix d’un abonnement à un magazine n’est pas toujours évident. Il est important de connaître les différents choix et les envies de votre enfant. Dans cet article, nous vous donnons quelques conseils pour choisir un magazine adapté.

Option n°1 : un magazine qui l’informe de l’actualité

Un magazine d’actualité est un très bon compromis pour un enfant. En général, les magazines d’actualités contiennent des informations pertinentes et fiables. Si votre enfant est très curieux et souhaite en apprendre plus sur l’actualité et le monde qui l’entoure, c’est un magazine d’actualité qu’il lui faut. Aussi, vous pourrez y retrouver des jeux et des rubriques spéciales pour apprendre en s’amusant. Parmi les magazines d’actualité pour jeunes les plus connus, on retient notamment “Le Monde des Ados”, “Le Petit Quotidien” ou encore “Astrapi” !

Option n°2 : un magazine qui favorise l’apprentissage de la lecture

Parmi les nombreuses catégories de magazines pour enfants, on y retrouve les magazines spécialisés dans la lecture. En effet, ces derniers sont souvent utilisés en complément de l’école pour les enfants et en accompagnement scolaire. Ils peuvent également être utilisés simplement car votre enfant adore lire. Ce type de magazine permet aux enfants de s’entraîner à la lecture dans les meilleures conditions, avec du vocabulaire adapté et des supports variés ! Si vous souhaitez abonner votre enfant à un magazine de lecture, nous vous conseillons d’opter pour un abonnement j’aime lire. Le magazine J’aime Lire est disponible sur le site spécialisé Viapresse ! Vous y retrouverez une sélection de nombreux magazines à des prix abordables !

Option n°3 : un magazine qui l’aide dans l’apprentissage du langage

Vos enfants ont du mal à suivre les premiers cours de langues à l’école ? N’hésitez pas à les abonner à des magazines spécialisés dans le domaine. Les magazines spécialisés regorgent de supports et d’informations fiables et qui permettront à vos enfants d’évoluer plus facilement. Souvent accompagnés de livres audio ou de jeux et activités, ces magazines sont ludiques et font évoluer l’enfant à son rythme. Par exemple, avec le magazine “Go English Kid” destiné aux enfants de 8 à 12 ans, vous bénéficiez de jeux, d’exercices mais également de vocabulaire. Le contenu de ce magazine est basé sur le programme officiel de l’Education Nationale.

Option n°4 : un magazine qui le sensibilise à l’environnement

Moins courants que les précédents magazines cités, les magazines dédiés à la nature pour les enfants sont de plus en plus en vogue. Ce sont des magazines qui permettent de découvrir la nature et l’environnement mais également de sensibiliser sur les enjeux environnementaux de nos jours de manière éducative. “Salamandre Junior” est un magazine connu destiné aux enfants de 8 à 12 ans qui permet d’aider l’enfant à découvrir la nature, les animaux et l’environnement !

Les magazines spécialisés proposent encore énormément de contenus divers pour les enfants et les adolescents. Beaucoup de thématiques sont abordées grâce à ces supports, c’est pour cette raison qu’il est important de continuer à faire vivre la presse papier.