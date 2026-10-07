Emmy Awards : Amazon Prime Video devient leur diffuseur mondial exclusif

Les Emmy Awards changent de maison. La Television Academy et Amazon Prime Video ont annoncé le 6 octobre un accord inédit de six ans faisant de la plateforme le diffuseur mondial exclusif de la cérémonie à partir de 2027. Après sept décennies de rotation entre les grandes chaînes hertziennes américaines, c’est la première fois que les Emmy Awards se fixent durablement chez un seul acteur, et qui plus est un acteur du streaming .

Un accord inédit entre Amazon et la Television Academy

Jusqu’ici, la cérémonie tournait chaque année entre ABC, CBS, Fox et NBC. Ce système de rotation prenait fin avec la signature de ce nouvel accord, qui confie à Prime Video l’exclusivité mondiale de la diffusion pour six éditions consécutives. Les montants financiers de l’accord n’ont pas été dévoilés, et aucun détail n’a été communiqué sur les modalités publicitaires ou de parrainage qui accompagneront la cérémonie sur la plateforme.

Le choix d’Amazon illustre la place prise par les services de streaming dans l’industrie télévisuelle qu’ils récompensent eux-mêmes chaque année. Les plateformes multiplient en effet les nominations depuis plusieurs saisons, et l’arrivée de la cérémonie elle-même sur l’une d’entre elles marque un basculement symbolique pour tout le secteur audiovisuel.

Ce que change l’arrivée des Emmy Awards sur Prime Video

Plusieurs éléments distinguent cette nouvelle formule des éditions précédentes :

La cérémonie sera diffusée en direct et gratuitement dans plus de 240 pays et territoires, sans obligation de détenir un abonnement Prime Video.

dans plus de 240 pays et territoires, sans obligation de détenir un abonnement Prime Video. L’édition 2027 conservera son créneau traditionnel de septembre, pour rester l’un des rendez-vous qui clôturent la saison télévisuelle américaine.

L’accord dépasse la simple retransmission : Amazon prévoit des contenus et formats toute l’année autour des Emmy Awards, pour prolonger l’événement au-delà de la seule soirée de remise des prix.

Cette gratuité annoncée tranche avec la logique habituelle des plateformes, qui réservent en général leurs contenus phares aux abonnés. Elle rappelle la stratégie d’autres services qui misent sur du contenu accessible sans abonnement pour élargir leur audience, à l’image du pari fait récemment par le marché français du streaming par abonnement, qui continue pourtant de progresser fortement malgré la multiplication des offres gratuites financées par la publicité.

Une diffusion gratuite mais une stratégie bien pensée

Pour Amazon, l’intérêt dépasse le simple prestige. Accueillir les Emmy Awards permet à Prime Video de capter une audience massive et ponctuelle, puis de la convertir en nouveaux abonnés grâce aux contenus additionnels proposés toute l’année. Cette logique de visibilité gratuite suivie d’une conversion vers l’abonnement rappelle les arbitrages tarifaires déjà observés ailleurs dans le secteur, comme dans les offres groupées de streaming que certains diffuseurs tentent de construire pour fidéliser leurs abonnés sur plusieurs catalogues à la fois.

Le mouvement s’inscrit aussi dans une tendance plus large de rapprochements entre grands noms du secteur. Quelques semaines plus tôt, l’accord inédit signé entre Netflix et Disney+ avait déjà montré que les frontières entre plateformes concurrentes s’assouplissent dès qu’un intérêt commercial commun se dessine. L’arrivée des Emmy Awards chez Amazon confirme que ces grands rendez-vous télévisuels deviennent eux aussi des leviers stratégiques pour les services de streaming.

Reste à voir comment le public américain, habitué à retrouver la cérémonie sur une chaîne hertzienne gratuite par défaut, réagira à ce changement d’écran. La gratuité promise par Amazon devrait limiter la friction, mais l’habitude de zapper sur une chaîne classique un soir de cérémonie n’est pas la même que celle d’ouvrir une application.

Questions fréquentes

À partir de quand les Emmy Awards seront-ils diffusés sur Prime Video ?

L’accord s’applique à partir de l’édition 2027 de la cérémonie, pour une durée de six ans.

Faut-il un abonnement Prime Video pour regarder la cérémonie ?

Non. Amazon a précisé que la diffusion se ferait en direct et gratuitement, sans obligation de détenir un compte payant.

Les grandes chaînes américaines ne diffuseront-elles plus jamais les Emmy Awards ?

L’accord mondial exclusif avec Prime Video met fin, pour les six prochaines éditions au moins, à la rotation historique entre ABC, CBS, Fox et NBC.

Sources : communiqué officiel Prime Video / Television Academy, CNBC et Reuters via Investing.com.

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