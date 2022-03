L’art et la manière de faire du CBD

Le cannabidiol, communément appelé CBD est une substance issue des plantes de cannabis. Vous en avez sûrement entendu parler, ou certainement que vous en consommez sous forme de produit final. En effet, il existe des huiles de CBD, des cristaux de CBD et même des liquides électroniques de CBD à vapoter. Bien évidemment, ces différents produits sont passés par des procédés de fabrication bien définis. Certes, il s’agit de différentes formes de CBD, mais les processus de leur obtention suivent une logique commune. C’est donc cette méthode générale, ou plutôt cet art de faire du CBD, que nous vous proposons ici de découvrir.

En France le CBD est légal et la fabrication du CBD commence par la culture des plants de cannabis. Il est ensuite extrait de ces plantes à travers l’une des nombreuses méthodes d’extraction (par CO2, par l’huile l’alcool). Le CBD extrait est ensuite transformé en produit final selon la forme voulue.

Avez-vous déjà une idée de la manière dont vous pourriez en personne faire votre CBD ? souhaiteriez-vous avec de plus amples informations sur cet art ? Si oui, continuons alors ensemble la découverte.

Que faut-il faire concrètement pour obtenir du CBD ?

Vous pouvez parfaitement fabriquer personnellement votre cannabidiol si vous le souhaitez. Il vous suffit de connaître et appliquer les différentes étapes de la procédure de fabrication en l’orientant selon vos besoins.

Quelle plante de cannabis cultiver pour faire du CBD ?

La source du CBD est le cannabis. Il y a plusieurs variétés de plants de cannabis, notamment le chanvre indien, qui en est une espèce très répandue. Si donc vous voulez fabriquer du cannabis, commencer d’abord par mettre en terre des plants de chanvre. La culture de cette plante de cannabis se fait en réalité, de manière semblable à celle à celle des légumes.

Elle débute naturellement par la semence d’une graine dans la terre, qui au bout d’un certain temps se développe en jeune plante. La plante devient adulte et prête à être récoltée. Elle contient en elle une bonne quantité de CBD, ainsi que d’autres ingrédients actifs.

Une fois récoltée, vous pourrez passer à la phase suivante de la fabrication de votre CBD. Il s’agit bien entendu de la phase d’extraction du CBD. Vous pourriez également extraire, si vous les souhaitez, d’autres éléments actifs des mêmes feuilles de cannabis, en vue d’usages parallèles.

La méthode d’extraction du CBD : comment la choisir ?

Différentes méthodes sont exploitables pour l’extraction du cannabidiol de la plante de cannabis. Nous en aborderons trois, qui sont, en réalité, les plus connues et utilisées. Ce sont notamment :

l’extraction par l’huile ;

l’extraction par l’alcool et

l’extraction par CO2.

La méthode d’extraction du CBD est choisie en fonction du produit final recherché. Vous pouvez donc comprendre par là, que l’obtention du CBD Raw (brut) nécessitera une méthode d’extraction différente de celle du CBD Pure.

C’est dire qu’une méthode peut être mieux adaptée que l’autre, pour l’obtention d’une qualité particulière de CBD. Une fois extrait le CBD est incorporé dans d’autres corps pour la fabrication d’un produit final de CBD.

Il s’agit en l’occurrence des e-liquides (liquides électroniques) CBD, des cristaux de CBD ou terpsolators ainsi que quelques huiles CBD. Ce sont des produits qui contiennent une forte concentration en CBD.

Comment se réalise l’extraction du CBD des plants de cannabis ?

Les méthodes d’extraction du CBD, comme précédemment évoqué, sont différentes. Les résultats de ces extractions de CBD diffèrent d’ailleurs en matière de qualité. Une méthode peut donc être privilégiée par rapport à l’autre.

L’extraction du CBD par le CO2

La méthode la plus prisée pour extraire le CBD des plants de cannabis est bel et bien l’extraction par CO2. Elle est aussi appelée « extraction supercritique » et représente un moyen très efficace pour extraire presque entièrement le CBD des plantes de cannabis. Elle est d’ailleurs tout aussi efficace pour l’extraction des autres ingrédients actifs dans la feuille.

Comme le nom l’indique, l’élément utilisé pour cette méthode d’extraction est le CO2 dit « supercritique ». Le CO2 (dioxyde de carbone) est avant tout un gaz. Cependant, il peut se comporter comme un liquide, lorsque la pression de ce gaz est élevée jusqu’à un certain niveau. Ainsi, ce CO2 à l’état liquide est utilisé pour extraire le CBD de la plante de chanvre en entier.

L’extraction du CBD par huile

La méthode d’extraction du CBD par l’huile exige que la plante de chanvre soit chauffée, à la différence de la méthode par CO2. Également, la plante entière n’est pas requise, comme pour la méthode précédente. Il faut juste se servir des bourgeons de chanvre.

En effet, ce sont eux qui détiennent la plus grosse quantité de CBD dans la plante. Ce sont donc les bourgeons de chanvre qui sont chauffés afin d’extraire le CBD. Ainsi, il va de soi que tous les autres éléments de la plante, notamment les substances sensibles à la chaleur, soient perdus.

L’extraction du CBD par alcool

Plusieurs produits CBD sont issus de l’extraction par l’alcool. L’alcool est ici utilisé comme un solvant chimique. Les bourgeons de chanvre sont alors trempés dans l’alcool et laissés pendant un certain temps.

Le CBD contenu dans les bourgeons est alors dissous dans l’alcool. Ce dernier finit au bout d’un moment par s’évaporer, laissant dans le récipient une pâte collante, avec du CBD.

Quels sont les avantages et inconvénients de chaque méthode d’extraction ?

Chaque méthode d’extraction présente aussi bien des avantages que des inconvénients. Nous vous proposons donc de les découvrir de façon plus explicite, afin que vous sachiez à l’avance, ce à quoi vous attendre.

L’extraction par le CO2 : avantages et inconvénients

L’avantage le plus apprécié de cette méthode est qu’elle n’implique pas le chauffage de la plante. Les substances sensibles à la chaleur contenues dans la plante sont retenues. En présence d’une forte chaleur, elles auraient été perdues.

L’extraction au CO2 est une méthode privilégiée pour la production de nombreux produits de CBD RAW, mis en vente sur le marché. Ils contiennent donc en plus du CBD quelques traces de terpènes naturels, des phénols, etc.

Un des inconvénients de l’extraction par CO2 est son coût, qui est pourtant plus avantageux que celui de l’extraction par l’huile. Un autre point, qui est relativement peu apprécié est que le goût du CBD extrait par cette méthode est très vif et très amer.

L’extraction par huile : avantages et inconvénients

La méthode d’extraction du CBD par l’huile a pour avantage l’avantage la production d’un CBD pur, sans aucune autre substance. Par ailleurs, le goût de ce CBD est plus agréable au palais que celui d’un CBD extrait par CO2.

C’est grâce à cette méthode que nous pouvons avoir sur le marché des produits CBD Pure. Le goût de ces produits est préférable à celui des produits CBD RAW.

Mais, comme dit plus haut, le prix de cette méthode d’extraction en est également le principal inconvénient.

L’extraction par alcool : avantages et inconvénients

Comme vous auriez pu le remarquer, l’extraction par alcool est une méthode très simple et quasiment bon marché.

L’inconvénient notable de cette méthode d’extraction est le temps qu’elle prend. Aussi, une grande partie des ingrédients actifs du chanvre se perd au cours du processus.

Ainsi, après avoir été extrait de la plante ou des bourgeons du chanvre (selon la méthode), le CBD est incorporé en produit final.

Le CBD est-il nocif pour la santé ?

La réponse à cette question si fréquemment posée est toute simple : non, le CBD n’est pas un danger pour la santé. Il possède au contraire un grand nombre de vertus recherchées en médecine.

Quel est le lien entre le THC et le CBD

Le CBD (cannabidiol) et le THC (tétrahydrocannabinol) sont deux ingrédients cannabinoïdes contenus dans la plante de chanvre. Seulement, contrairement au CBD, le THC provoque chez son consommateur des effets psychotropes.