Faut-il investir dans les matières premières en 2022 ?

Investir sur les matières premières a toujours été l’une des activités les plus importantes dans le monde de l’investissement. Il est logique que nous nous trouvions face à un groupe d’actifs aussi connus dans le monde financier. Après tout, les matières premières ont été les premiers éléments sur lesquels l’homme a commencé à faire des transactions. Bien qu’il puisse sembler que le monde virtuel n’ait plus besoin de commodités (matières premières), il y aura toujours un besoin de ces éléments pour pouvoir construire toutes ces choses nécessaires à la vie physique : des bâtiments aux ponts, en passant par les voitures électriques. Donc oui, les matières premières seront toujours importantes dans le monde de l’investissement et il est donc intéressant d’investir sur elles en 2022.

Qu’est-ce que l’investissement dans les matières premières ?

Les matières premières sont les éléments primaires que l’homme est capable de produire. Ces éléments sont les produits de base pour pouvoir nous nourrir ou construire d’autres produits plus avancés. C’est-à-dire que ce sont des éléments qui n’ont pas été élaborés, mais que nous pouvons considérer comme primaires. Cela signifie que l’investissement dans les matières premières peut être l’achat d’or, de blé, de zinc, de sucre, de bétail, etc.

Comment investir dans les matières premières ?

La meilleure façon d’investir dans les matières premières est d’acheter les titres ou les actions des entreprises qui produisent ou commercialisent ces dernières. Il faut le faire sur un Broker réglementé qui fournit la possibilité de vendre et d’acheter des matières premières. En outre, il s’agit d’un courtier en Bourse sous forme de plateforme en ligne sur laquelle vous pouvez négocier, acheter et vendre vos actions dans le monde entier.

Quelles sont les matières premières les plus populaires pour investir ?

L’or c’est la matière première la plus populaire pour investir. Il s’agit de l’un des marchés les plus liquides et les plus puissants au monde, avec une forte présence sur les marchés des contrats à terme, des options financières, des liquidités et des CFD. Il est en outre négocié dans de nombreux endroits, comme Londres, New York ou Dubaï, entre autres.

Dans des pays comme les États-Unis, il y a une énorme communauté qui suit le prix de l’or. Beaucoup de ces investisseurs sont totalement fanatiques et pensent que l’or ne peut être apprécié au fil du temps lorsqu’il est mesuré avec des devises en papier comme le dollar ou l’euro. Mais attention, parce qu’il y a de très grandes périodes où l’investissement en or a été désastreux, par exemple de 1980 à 2000. Cela a stupéfié de nombreux investisseurs, mais c’est un exemple qui montre que les choses ne doivent pas toujours se passer comme elles le devraient (en théorie).

Il y a aussi le pétrole qui est considéré comme le roi de l’énergie. Il ne fait aucun doute que l’énergie joue un rôle central dans les sociétés, et l’énergie la plus importante au cours des 100 dernières années a été le pétrole, sur lequel s’est soutenue l’énorme croissance de l’économie mondiale. C’est pourquoi il s’agit d’un marché d’investissement très puissant, doté également d’une grande liquidité et de nombreux moyens d’investir dans ce marché.

Est-ce toujours une bonne idée d’investir dans les matières premières en 2022 ?

Oui c’est une bonne idée. En effet, les matières premières sont un actif qui fournit une diversification importante lors de l’investissement car elles forment un marché assez particulier. En fait, au sein des mêmes matières premières, nous avons différents créneaux. Par contre, ce n’est pas une bonne idée d’investir dans des matières premières brutes, et il est préférable d’acheter les actions connexes.

De plus, les cycles historiques de l’économie moderne ont montré que les matières premières se sont très bien comportées dans les périodes de taux d’intérêt élevés et croissants. Par exemple, au cours des années 1970, les actions des compagnies pétrolières et minières se sont très bien comportées, tandis que la plupart des autres secteurs ont été fortement touchés par les marchés haussiers et baissiers continus de l’époque. Si un cycle inflationniste se reproduit, les matières premières devraient augmenter.