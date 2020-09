Induction, gaz ou plaque de cuisson en céramique ?

Si vous avez décidé de rénover votre cuisine, vous pensez peut-être à remplacer votre ancienne plaque de cuisson. Vous vous posez probablement de grandes questions. Devriez-vous opter pour une plaque vitroceramique ou à induction ? Quelle est la différence ? Laquelle est la meilleure ? Eh bien, laissez-nous vous rassurer ! Dans cet article, nous allons passer en revue les deux types et leurs avantages et inconvénients.

Qu’est-ce qu’une plaque de cuisson en céramique ?

Lorsqu’on parle de plaque de cuisson en céramique ou (vitrocéramique), on fait le plus souvent référence à des plaques électriques avec une surface en vitrocéramique. Si l’induction, l’halogène et le gaz sur verre sont également des variantes des plaques de cuisson en céramique, nous nous concentrerons ici sur le type de chauffage électrique.

Les plaques de cuisson en céramique sont une alternative bon marché à l’induction. Le prix est cependant inférieur pour une raison, ce type de plaque ne vous donnera pas le contrôle que vous pourriez avoir avec le gaz ou l’induction. Elles chauffent plus rapidement que les plaques pleines, ce qui en fait une meilleure option.

Cependant, elles mettent un certain temps à refroidir et leur contrôle de la température est assez mauvais. Cela signifie que pour faire mijoter vos aliments, par exemple, vous devrez surveiller votre casserole.

Toutes les plaques de cuisson en céramique ont en commun leur facilité de nettoyage. Une fois refroidies, il suffit de les essuyer pour qu’elles brillent à nouveau. Les plaques de cuisson électriques en céramique risquent toutefois de brûler les aliments renversés sur le dessus, ce qui rendrait leur retrait plus difficile.

La plupart des plaques de cuisson en céramique sont équipées d’un témoin de chaleur qui s’allume en rouge pour vous indiquer qu’elles sont encore chaudes. Cela peut les rendre plus sûres, mais faites attention lorsque vous laissez les enfants s’approcher de la plaque de cuisson, car ils risquent de se brûler sur la surface chaude.

Les plaques de cuisson électriques en céramique ont des éléments chauffants placés sous le plateau en verre. Lorsque la plaque de cuisson est allumée, ces éléments chauffent la surface de l’anneau choisi. La chaleur est ensuite transférée par conduction aux ustensiles de cuisine et aux aliments. Cela signifie que l’ensemble de l’anneau de la plaque de cuisson est chauffé et reste chaud pendant un certain temps après avoir été éteint.

Avantages :

– Moins cher à l’achat

– Facile à nettoyer

– Réchauffement rapide

Inconvénients :

– Mauvaise distribution de la chaleur

– Pas aussi réactif que l’induction

– Moins efficace

– Coûteux à gérer

– Pas aussi sûr à utiliser en présence d’enfants

Qu’est-ce qu’une plaque d’induction ?

Il n’est pas étonnant que tant de cuisines professionnelles passent aux plaques à induction. Elles présentent des avantages indéniables par rapport à la céramique. Ce type de plaque de cuisson électrique permet un excellent contrôle de la température et est très réactif. Faire passer les aliments de l’ébullition à la cuisson est facile et les nettoyer est un jeu d’enfant !

Avec la cuisson à induction, seule la casserole est chauffée. La surface elle-même reste froide, ce qui signifie qu’il n’y a plus de brûlures sur les aliments. Si vous renversez quelque chose sur la surface, il suffit de l’essuyer immédiatement et de continuer.

Les plaques de cuisson à induction sont également dotées d’indicateurs de chaleur et sont beaucoup plus sûres pour les enfants que la céramique.

Ce type de plaque de cuisson est très efficace par rapport à d’autres variétés. Comme la surface en céramique ne se réchauffe pas, la seule chaleur résiduelle produite provient de la casserole elle-même.

Certaines plaques de cuisson à induction de qualité supérieure sont dotées d’un design sans zone. Cela signifie que vous pouvez placer la casserole n’importe où sur la vitre céramique et que seuls les serpentins situés en dessous chauffent. Vous disposez ainsi de plus de liberté et d’espace pour les ustensiles de cuisine pendant la préparation des aliments.

L’inconvénient des plaques à induction est que toutes les casseroles et poêles ne fonctionnent pas avec elles. Pour les utiliser, vous aurez besoin d’ustensiles de cuisine en métaux ferreux, tels que l’acier inoxydable et la fonte. Pour les poêles en aluminium et en céramique, une plaque à induction doit être intégrée au fond.

Ce type de plaque de cuisson a également des exigences électriques spécifiques. Sauf indication contraire, en branchant les plaques à induction sur le secteur de 13 ampères, on risque de faire sauter le fusible. Il est préférable de confier leur installation à des spécialistes.

Alors, comment fonctionne une plaque de cuisson à induction ? Eh bien, elle fonctionne en chauffant vos casseroles par – vous l’avez deviné – induction électrique. Des bobines de cuivre sont installées sous la surface en vitrocéramique. Lorsqu’elle est allumée, l’électricité passe à travers ces bobines, créant un champ magnétique.

Lorsqu’on place un récipient en métal ferreux sur le dessus, le champ magnétique chauffe le fond de la casserole et fait cuire vos aliments. Cela signifie que la surface reste froide et qu’aucun chauffage n’a lieu lorsqu’il n’y a rien sur le dessus de l’anneau. Des ventilateurs automatiques sont utilisés pour refroidir les serpentins lorsque vous devez abaisser la température ou éteindre la plaque de cuisson.

Avantages :

– Très réactif

– Chauffe et refroidit rapidement

– Efficacité énergétique

– Moins cher à gérer

– Facile à nettoyer

– Des options sans zone sont disponibles

Inconvénients :

– Coûteux à l’achat

– Doit être installé par un professionnel

– Non compatible avec toutes les casseroles et poêles

Vous en savez désormais plus sur les plaques de cuisson , à vous de faire le meilleur choix !

