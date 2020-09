Quels sont les avantages des ecocup pour un événement ?

L’intérêt des gobelets réutilisables pour un événement éco-responsable

Nous devons tous être plus soucieux de l’environnement dans notre vie quotidienne, et l’industrie de l’événementiel ne fait pas exception à la règle. Jusqu’à présent, à l’occasion de grands événements tels que les festivals, les concerts ou les matchs de foot, on avait l’habitude de servir des boissons à un grand nombre de personnes dans des gobelets en plastique. Ces gobelets étaient en plastique jetable et à usage unique. Aujourd’hui, il existe de nouvelles alternatives et il est désormais facile de se procurer un gobelet réutilisable personnalisé pas cher sur le marché.

L’intérêt des gobelets réutilisables pour les gros événements

Le type d’événement pour lequel les gobelets et les verres réutilisables peuvent être utilisés est vaste. On pense naturellement aux événements sportifs pour lesquels il faut souvent disposer de verres à pinte en plastique que la foule puisse emporter à l’extérieur pour boire une bière au soleil. Et n’oublions pas les grands festivals de musique et les concerts, où il est évident qu’il faut prévoir une option de verres solides dans une foule de plusieurs milliers de personnes debout.

Il est possible de proposer un système de consigne dans lequel le consommateur paie un supplément (normalement 1 ou 2 livres euros pour son premier verre) et reçoit ensuite un nouveau gobelet réutilisable à chaque fois. À la fin de l’événement, le consommateur peut soit rapporter le gobelet au bar pour récupérer sa consigne, soit le remettre à une équipe de collecte aux points de sortie et faire don de sa consigne à une œuvre de bienfaisance valable. Ce n’est là qu’un exemple parmi d’autres de la manière dont les gobelets réutilisables peuvent être utilisés. Il va sans dire qu’avec un tel système, non seulement vous ne devez pas payer le prix initial d’achat des gobelets et des emballages alimentaires jetables, mais vous n’avez pas non plus à payer, à la fin de l’événement, le coût supplémentaire de l’enlèvement de tous les articles jetables sur votre site. C’est vraiment une situation gagnant-gagnant !

Passez au vert lors de votre événement

Les verres en plastique jetables, bien qu’ils soient souvent l’option la moins chère et qu’ils permettent aux organisateurs d’événements de se conformer aux réglementations en matière de santé et de sécurité dans la mesure où ils ne sont pas en verre, ne contribuent certainement pas à la protection de l’environnement. Avec la meilleure volonté du monde, il est presque impossible de garantir que chaque gobelet en plastique à usage unique utilisé lors de votre événement atteindra l’usine de recyclage et, par conséquent, ils deviennent exactement cela – du plastique à usage unique qui finit par se retrouver dans une décharge ou, pire encore, dans l’océan.

Quoi qu’il en soit, le plastique à usage unique n’est pas une option durable. C’est pourquoi ESPRIT PLANETE propose une large gamme de verres en plastique réutilisables. Il s’agit notamment de verres à pinte en plastique réutilisables, de verres à vin en plastique réutilisables, de flûtes à champagne réutilisables et même de gobelets, de verres à shot et autres réutilisables ! La différence entre les verres à vin en plastique jetables et ces versions réutilisables est immense, les verres réutilisables offrant une bien meilleure expérience au consommateur et étant meilleurs pour l’environnement que les verres à vin jetables ! Vous pouvez consulter le catalogue de gobelets réutilisables et personnalisables d’Esprit Planète 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur leur site site. Vous pourrez également obtenir un devis en fonction des quantités dont vous avez besoin. Faites avancer votre événement vers un avenir plus durable !