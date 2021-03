Comment débarrasser votre maison des moustiques ?

La présence des moustiques dans votre demeure peut rapidement devenir désagréable. Ils représentent d’ailleurs un danger sanitaire à ne pas négliger. Découvrez ici quelques astuces et moyens efficaces pour vous débarrasser de ces insectes.

Diffuser de la fumée antimoustique dans votre maison



Un moyen efficace pour vous débarrasser des moustiques dans votre habitat est de diffuser de la fumée anti moustique. Et pour cela, les bougies et bâtonnets d’encens prévus à cet effet font partie des solutions anti moustique les plus répandues. En plus d’être économiques, ils sont écologiques et dégagent une odeur agréable lors de leur consumation. Il suffit donc d’en placer quelques-uns dans vos pièces afin de tenir les moustiques éloignés.

User des remèdes naturels et huiles essentielles

Une autre façon agréable de réduire la présence de moustiques dans votre maison est d’utiliser des huiles essentielles. La citronnelle par exemple est réputée pour ses propriétés anti moustiques. Quelques gouttes d’huile essentielle à base de citronnelle ou d’eucalyptus citronné suffisent, comme vous pouvez lire ici, à éloigner les moustiques pendant des heures. Vous pouvez également utiliser la technique du clou de girofle piqué dans du citron vert. Il suffit de déposer les citrons piqués de girofles dans une corbeille à l’intérieur de votre maison.

Placer des lampes anti moustique à l’extérieur

Les lampes anti moustiques sont des dispositifs plus radicaux puisqu’ils tuent immédiatement les moustiques qui entrent en contact avec elles. Concrètement, ces lampes émettent des lumières qui attirent les moustiques. Ils périssent par la suite par électrocution.

Il en existe de plusieurs types. On distingue notamment les lampes à ultrasons, les lampes à ultraviolets et les lampes à huile de combustion. C’est la solution idéale si vous ne supportez pas les senteurs des bougies ou des huiles essentielles. Elles sont pour la plupart disponibles à des prix abordables et particulièrement efficaces à condition que leur emplacement soit stratégique.

Utiliser raisonnablement les barrières, bombes anti moustiques et insecticides

Pour un effet répulsif contre ces insectes, vous pouvez opter pour des barrières anti moustiques, les bombes anti moustiques ou encore les insecticides. Les barrières anti moustiques établissent un périmètre infranchissable aux moustiques. Elles peuvent se présenter sous forme de poudres à appliquer au sol sur les points d’entrées. Elles sont aussi disponibles sous forme de spray. Si vous préférez les bombes insecticides, privilégiez ceux qui ont un effet foudroyant pour un maximum d’efficacité.

En résumé, il y a plusieurs moyens que vous pouvez mettre en œuvre pour débarrasser votre maison des moustiques. Toutefois, bien qu’ils soient efficaces, ils peuvent représenter un danger pour la santé en cas d’utilisation abusive.