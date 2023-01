Le gel-coat pour votre bateau : nos réponses à 3 questions courantes

Le gel-coat est un enduit fait à base de résine synthétique. Il durcit au contact de l’air et il est utilisé pour protéger la surface des matériaux composites comme le polyester qui recouvre les coques de bateaux. Ce produit possède un certain nombre d’avantages, mais aussi quelques inconvénients en fonction de l’utilisation voulue. Par conséquent, que faut-il savoir sur le gel-coat pour entretenir votre navire ? Quel est le mode d’application de cet enduit ?

Quels sont les avantages et les inconvénients du gel-coat pour la coque d’un bateau ?

Le gel-coat procure un grand nombre d’avantages pour entretenir certaines surfaces. Premièrement, il enveloppe et offre une protection optimale aux coques de bateau. En effet, celles-ci sont généralement faites à base de matériaux composites comme le polyester, les fibres de verre et de carbone.

Ces matériaux se dégradent très vite lorsque le bateau reste constamment sur l’eau. Cela peut entraîner la rupture ou le perçage de la coque, provoquant ainsi un naufrage. Or, lorsqu’on applique cet enduit sur la coque d’un navire, on pourra la rendre plus étanche et éviter la dégradation des matériaux composites qui la constituent.

En dehors de la protection, le gel-coat offre également un aspect esthétique aux coques de bateau. Cela dit, l'enduit peut perdre son aspect esthétique et sa brillance au fil du temps. Il risque également de se décolorer sous l'effet des rayons UV.

Un second inconvénient du gel-coat tient au fait qu’il peut s’user, se fissurer, s’écailler et finir par se décoller de la surface des coques au fur et à mesure que le temps passe. Lorsqu’il commence par s’user et se détruire, il ne protège plus efficacement le bateau. Toutefois, il est facile de prévenir ces risques. Pour cela, il faut appliquer régulièrement une nouvelle couche de gel-coat à la coque du bateau.

Comment savoir si votre bateau a besoin d’une nouvelle couche de protection ?

Dès que vous commencez à remarquer que le gel-coat de votre bateau s’use et se dégrade, vous pouvez envisager d’appliquer une nouvelle couche. Le mieux serait de le faire le plus tôt possible. Si vous remarquez que l’enduit de votre bateau s’altère et si vous n’appliquez pas vite une nouvelle couche, vous vous exposerez à des risques de naufrage.

La brillance et la protection obtenues par l’application d’une nouvelle couche de gel-coat peut durer en moyenne 2 ans. Mais, cela ne veut pas dire que vous devez nécessairement attendre cette durée avant d’appliquer une nouvelle couche de protection. Je vous conseille de le faire tous les huit mois, par exemple.

Les erreurs courantes commises lors de l’application de ce produit

Habituellement, les propriétaires de bateau commettent deux erreurs lors de l’application du gel-coat. En premier, ils oublient de poncer la coque afin de retirer l’ancienne couche de gel-coat usée. Après avoir appliqué la nouvelle couche, ils obtiennent une texture irrégulière et non lisse. Pour éviter cela, vous devez poncer la surface de la coque à l’aide d’une spatule.

Deuxièmement, par souci d’économie, ils n’appliquent pas suffisamment d’enduit. Ce faisant, ils diminuent le niveau de protection offert par le gel-coat. Pour ne pas commettre cette erreur, je vous suggère d’être généreux lors de l’application du produit. Toutefois, si vous constatez des difficultés, il est possible de faire appel à un professionnel qui réalisera l’entretien pour vous.

En somme, le gel-coat a pour avantage principal d’assurer la protection des coques de bateau. Mais, après un certain temps, il s’altère et n’offre plus une protection optimale. Pour remédier à cela, vous pouvez appliquer une nouvelle couche de produit.