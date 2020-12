Comment entretenir ses tapis de voiture ?

Dans la voiture, les éléments les plus sales sont sûrement les tapis. Les chaussures pleines de saletés, les poils d’animaux domestiques… atterrissent sur les tapis de la voiture, et ils se salissent rapidement. Il est ainsi essentiel de les nettoyer régulièrement et de les entretenir comme il faut. D’ailleurs, c’est nécessaire pour l’hygiène, mais aussi pour leur durée de vie. Pour le bon entretien de vos tapis de voiture, suivez nos conseils.

L’entretien régulier des tapis de voiture

Qu’ils soient en tissu ou en caoutchouc, les tapis de voiture demandent un entretien régulier, surtout si vous roulez tous les jours. Pour ce faire, il faut d’abord les sortir de l’habitacle du véhicule, c’est nécessaire pour protéger les zones déjà nettoyées. Quand ils sont sortis, enlevez les poussières et le sable. Vous pourrez les secouer ou les taper avec un tape-tapis afin retirer les gros résidus et les miettes. Après, passez l’aspirateur pour éliminer les restes de saletés. Si c’est possible, employez aussi un souffleur pour retirer les saletés qui sont incrustées sur le tapis caoutchouc voiture. Pour enlever les mauvaises odeurs, ayez recours au bicarbonate de soude, c’est à saupoudrer.

Comment retirer efficacement les taches incrustées ?

Si vos tapis de voiture présentent des taches tenaces d’huile ou de boue, il y a des astuces naturelles à utiliser comme le mélange d’eau et de bicarbonate de soude. Avec cette préparation, frottez les tapis à l’aide d’une brosse à poils durs. Après, séchez bien avant de les remettre dans la voiture. Sinon, vous pourrez également avoir recours à un nettoyant spécial en le pulvérisant sur les tapis. Utilisez toujours une brosse à poils durs pour frotter, laissez le produit pénétré, et séchez avec des papiers absorbants. Privilégiez un détergent doux multifonctions, car c’est un agent nettoyant qui n’est pas trop concentré donc, il ne risque pas d’abîmer vos tapis de voiture.

Le séchage des tapis de voiture

Qu’importe le produit utilisé, si le volume d’eau n’est pas important, il faut éponger les tapis de voiture avec un papier absorbant, par contre, si c’est en grande quantité, employez un aspirateur à eau. Après, exposez-les au soleil, si c’est la période hivernale, servez-vous d’un sèche-cheveux afin d’éliminer l’eau. Sachez que si les tapis ne sont pas parfaitement secs avant de rentrer dans la voiture, vous ferez face à des taches de moisissures ainsi qu’à une infiltration d’eau dans les circuits électriques.

L’utilisation de la machine à laver et le fer à repasser

Vous pourrez être tenté d’envoyer vos tapis de voiture dans la machine à laver, mais c’est une mauvaise idée, car ils ont en dessous un revêtement antidérapant. Ce dernier est fait avec différents matériaux, et ils risquent d’être endommagés. Si vous n’avez pas le temps de nettoyer vos tapis, vous pourrez les envoyer dans un centre de lavage auto, il possède des nettoyeurs spéciaux. Pour l’entretien des tapis de voiture, il est aussi possible d’utiliser du fer à repasser, mais à condition de l’employer correctement. Mettez d’abord un papier sulfurisé sur les tapis de voiture avant de passer cet appareil. Cependant, avant de faire ça, assurez-vous d’abord que les saletés soient enlevées afin qu’elles ne s’adhèrent pas.