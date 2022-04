Comment choisir son adoucisseur d’eau ?

Lorsque l’eau est trop calcaire ou trop dure, l’adoucisseur d’eau devient indispensable. Il faut noter que le tartre et le calcaire peuvent boucher les canalisations et endommager les appareils électroménagers. Si vous êtes conscient du problème que peut engendrer l’eau trop calcaire, ci-après nos conseils pour bien choisir votre adoucisseur d’eau.

Les types vannes

C’est grâce à une vanne que vous pourrez commander l’adoucisseur d’eau sur https://www.adoucisseurdeau.info, et vous en trouverez 2 sortes : mécanique ou électronique.

e : Ce type d’adoucisseur s’active via une énergie mécanique, et il y a la vanne chronométrique et la vanne volumétrique. La première enclenche la régénération à une heure et date précise. La seconde enclenche la régénération tous les X volumes d’eau adoucie. Une fois le quota atteint, l’adoucisseur d’eau se régénère. La vanne électronique : L’adoucisseur avec cette vanne comprend les deux solutions de la vanne mécanique. Donc, il y a une régénération suivant le temps et le volume d’eau adoucie. Vu que l’appareil demande une alimentation électrique, il faut le brancher sur une prise secteur.

Avec ou sans sel

: Afin de limiter la présence de magnésium et de calcium dans l’eau, cet adoucisseur a recours au principe d’échange d’ions. Les ions Ca2+ et Mg2+ sont remplacés par les ions NA+ (sodium). Pour ce faire, l’appareil comprend une résine à travers laquelle l’eau transitera, et elle est chargée en sodium grâce au sel. Mais la capacité d’échange est limitée à la dureté de l’eau et au volume de résine. D’ailleurs, c’est pour cela qu’il y a deux modes de fonctionnement : le mode distribution et le mode régénération. L’adoucisseur sans sel : Cela se base sur le principe électromagnétique. Il n’enlève pas les composés qui créent de l’entartrage, mais il change leur polarité pour limiter les dépôts. Le TH n’est pas changé. Pour cette raison, on dit que cet adoucisseur est écologique. En effet, il n’y a plus de résine, et on n’ajoute plus du sel. Cependant, les composés minéraux sont toujours dans l’eau. Aussi, on ne trouve que le mode de distribution.

Le choix suivant la consommation et la dureté de l’eau

Lors du choix de l’adoucisseur d’eau, on tient également compte de la dureté de l’eau, car le niveau de calcaire varie d’une région à une autre. Si elle est entre 7 et 15°F, l’adoucisseur n’est pas nécessaire. Si c’est entre 10 et 25°F, l’eau est un peu dure, si c’est plus de 25°F, elle est calcaire et dure. Dans ce cas, cet appareil est indispensable. On regarde aussi la consommation d’eau afin de connaître la capacité de l’adoucisseur (exprimée en litre), le volume d’eau adoucie entre deux régénérations.