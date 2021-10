Que trouve-t-on dans les e-liquides CBD ?

Cannabis légal, le CBD est disponible sous différentes formes : cristaux, huiles, gélules, e-liquides… mais c’est e-liquide est la forme la plus privilégiée par les consommateurs. On l’inhale via une e-cigarette. Si vous faites partie des personnes qui se demandent ce que l’on peut trouver dans les e-liquides CBD, vous saurez tout par la suite.

La composition des e-liquides CBD

Les eliquide CBD sont préparés comme tous les e-liquides classiques pour cigarette électronique. Ils sont faits à partir d’un mélange de glycérine végétale et de propylène glycol. C’est la base à laquelle les fabricants ajoutent les arômes (terpènes) afin de donner plus de goût au produit. Le cannabidiol est issu de cristaux de CBD pur garantissant l’absence de THC. Les e-liquides CBD ne sont pas dangereux, ils ne renferment même pas de la nicotine à l’inverse des autres e-liquides. Concernant la concentration du CBD dans un flacon, ça varie de 10 mg/ml, 15 mg/ml, 20 mg/ml, 30 mg/ml à 50 mg/ml. Pour information, la France autorise la vente et la consommation de CBD qu’importe sa forme à condition que le taux de THC soit moins de 0,2 %.

Les avantages des e-liquides CBD

Consommer le CBD sous forme d’e-liquides présente de multiples avantages. C’est avant tout simple à utiliser. Il n’est plus nécessaire de diluer l’huile ou de patienter que la bougie à base de cette molécule brûle. Mais encore, c’est discret. En effet, les e-liquides CBD ressemble à tout autre e-liquide pour e-cigarette. Ainsi, on peut vapoter partout sans que personne ne sache que l’on vapote. Mais encore, notons le taux de biodisponibilité : la proportion de la molécule absorbée par l’organisme par rapport à la quantité totale de la même molécule consommée. Ce taux est de 20 % en inhalation, et en ingestion, c’est 8 %. Donc, les e-liquides CBD offre un bon niveau d’absorption, c’est plus intéressant que les autres formes de CBD.