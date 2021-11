Elixir des Glaciers : découvrez cette précieuse gamme de cosmétique

Quand on associe le luxe, la technologie cosmétique cellulaire et les ingrédients naturels, on a une gamme de soins anti-âge d’une efficacité incroyable, et c’est l’Elixir des Glaciers de Valmont, une marque premium de luxe suisse.

L’expertise anti-âge selon Valmont

La marque valmont a pour conviction d’aider chacun d’entre nous à lutter efficacement contre le vieillissement de la peau et à préserver de la jeunesse de l’épiderme en proposant la prestigieuse gamme de soins nommée Elixir des Glaciers. On y trouve des sérums, des crèmes pour le visage, des masques, des fonds de teint et des contours des yeux. Ils sont enrichis en principes actifs puisés dans la nature, notamment dans les richesses naturelles préservées de la Suisse. Ces cosmetiques valmont agissent en profondeur sur la peau, et le résultat est rapide, intense et visible dès les premières utilisations. Il y a des soins adaptés par type de peau : sèche, terne, mature… Valmont offre ainsi à chacun la possibilité de créer sa propre routine beauté, c’est personnalisé et ciblé. Pour information, l’Elixir des Glaciers est conçu exclusivement sur demande. Les pots numérotés et édités en quantité limitée ne contiennent que des produits d’une grande fraîcheur.

Les précieuses collections Elixir des Glaciers de Valmont