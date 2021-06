6 raisons de visiter Glasgow

Glasgow est la ville la plus peuplée d’Écosse. Bien que la ville d’Édimbourg soit la capitale du pays et qu’elle attire le plus de touristes (notamment grâce au célèbre Edinburgh Fringe Festival), Glasgow est une destination à ne pas négliger si vous visitez l’Écosse.

Il existe de nombreuses raisons de visiter Glasgow. En voici six parmi les principales.

Les attractions

Les visites touristiques ne sont peut-être pas la première chose à laquelle vous pensez lorsque vous évoquez la ville de Glasgow. Cependant, il existe de nombreuses attractions touristiques différentes qui valent vraiment la peine d’être vues.

Glasgow abrite divers musées et galeries d’art, comme le Kelvingrove Art Gallery and Museum (qui comprend le mondialement célèbre Christ de Saint Jean de la Croix de Salvador Dali et la vaste collection Burrell) et le Riverside Museum (qui présente une réplique grandeur nature d’une rue des années 1930 et a été élu musée européen de l’année 2013).

La nourriture

Si Glasgow a fait la une des journaux par le passé pour ses options culinaires controversées, telles que les barres Mars frites (que vous pouvez toujours obtenir, et elles sont plus meilleures qu’elles n’en ont l’air !), elle abrite en fait un choix varié et sophistiqué de cuisines.

En plus d’offrir des plats traditionnels écossais tels que le haggis, les tatties scones et le dessert cranachan, Glasgow est aussi la capitale britannique du curry. En ce qui concerne les options véganes, la ville est la première destination véganes du Royaume-Uni.

Les pubs

Glasgow est connue pour sa vie nocturne animée et ses nombreux pubs. Des petits pubs locaux aux bars à cocktails sophistiqués, les options ne manquent pas pour les touristes qui veulent boire un verre. Certains servent même le fameux vin tonique caféiné Buckfast, si vous pouvez le boire ! Si vous ne buvez pas d’alcool, il y a aussi de nombreux cafés.

Les événements sportifs

Glasgow est célèbre dans le monde entier pour ses deux clubs de football rivaux, le Celtic et les Rangers. Ce sport fait partie intégrante de la culture de Glasgow, et les derbys à domicile entre les clubs voient souvent des milliers de fans dans les rues et une rivalité intense (mais généralement amicale).

Les clubs locaux ne sont pas les seuls à jouer à Glasgow : la ville a également accueilli des événements sportifs internationaux. En effet, pour l’Euro 2020 Lieu important !

Les arts et les événements culturels

Si vous souhaitez vous imprégner du côté culturel et artistique de la ville, il y a certainement de quoi se régaler. Glasgow abrite le Royal Scottish National Orchestra, le BBC Scottish Symphony Orchestra, le Scottish Ballet, le Scottish Opera et le National Theatre of Scotland. La galerie d’art moderne est également un trésor de la ville, et la scène de l’art de rue est également dynamique.

Si vous préférez la culture populaire aux grands arts, vous pouvez visiter des lieux emblématiques de la musique rock et pop, comme le King Tut’s Wah Wah Hut et le Barrowlands, et assister à de nombreux spectacles de renommée internationale.

Les gens sympathiques

Aussi nombreuses que soient les attractions de la ville, la vérité se trouve dans le slogan touristique « People Make Glasgow. » Bien que la ville ait la réputation (imméritée) d’être hostile aux étrangers en raison de sa représentation dans la culture populaire à travers des films comme Trainpotting, les Glaswégiens sont, en fait, parmi les personnes les plus amicales et accueillantes d’Europe !