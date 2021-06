Tranche de vie – Laurence Wagner

Un petit recueil comme une incantation sensible et poétique, en vers libres, sur le temps qui passe, sur la condition humaine et sur la vie tout simplement. Un recueil tout à la fois moderne et intemporel. Cet écrit limpide est accompagné d’images et illustrations bien choisies.Laurence Wagner-Levkov est brillante, car elle écrit avec beaucoup de facilité. Ses vers sont une évidence et la simplicité son chantre majeur, mais souvent prisonnière de sa forme, quelque peu ironique. C’est pour ainsi dire une « Poésie pour tous ».

L’humilité et la compassion restent quand même les éléments les plus accrocheurs de ce recueil. Des remerciements à “Petit Louis” atteint de cécité et qui créa un jour le braille, à la tolérance avec “Mariage gai” où l’auteur encourage les futurs parents à prendre de la hauteur… Tout est ici prétexte à l’amour de soi des autres et de la nature … à lire et à relire … pour le plaisir des mots et des sens !

https://desauteurs-deslivres.fr/product/tranche-de-vie/