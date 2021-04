Vacances fluviales : un type de vacances qui va vous combler

Tous les jours, notre vie est rythmée, c’est toujours la course contre la montre avec le travail, les tâches ménagères, les enfants… il n’y a pas moyen de se reposer. Si pour les prochaines vacances, vous avez envie de sérénité et de dépaysement en compagnie de vos proches, pourquoi ne pas opter pour des vacances fluviales ? Lisez bien ce qui va suivre, et vous saurez que c’est ce qu’il vous faut, surtout pendant cette période de crise sanitaire provoquant stress et anxiété.

Ce qui vous attend !

Les vacances fluviales sont une façon originale et différente de voyager, et elles attirent de plus en plus de gens. Pour ce faire, il faut louer un bateau fluvial qui va naviguer à travers les fleuves et les canaux. Opter pour des vacances au fil de l’eau, c’est choisir un séjour hors du commun tout en profitant de l’air pur. Ce sera une expérience unique que vous et vos proches aurez du mal à oublier. Tout au long de votre séjour sur une location péniche canal du midi, vous aurez l’occasion de faire les manœuvres et de participer à la vie à bord. Ce type de vacances, c’est la grande liberté, vous naviguez à votre rythme et en toute autonomie. Toutefois, votre confort n’est pas oublié, car les bateaux pour les vacances fluviales sont bien aménagés, et ils sont faits pour recevoir des équipages avec des enfants. Mais les vacances riment aussi avec découvertes, et pendant la croisière, vous allez faire beaucoup de visites et d’activités sur l’eau et sur terre. Les enfants et les adultes apprécieront les pique-niques, le kayak, les randonnées, les balades à vélo, la pêche… Pour le tourisme, le parcours comprend des arrêts pour les visites touristiques : les petits villages, les monuments… pour la découverte de la gastronomie et pour admirer la nature d’autres pays de l’Europe. Les paysages seront à la hauteur de vos attentes.

Les autres atouts des vacances fluviales

Les vacances fluviales, c’est transport et hébergement compris, et c’est un avantage de plus. Le bateau est équipé d’une vraie cuisine, ce qui fait que vous pourrez préparer vos propres repas à bord. De plus, il n’est pas nécessaire d’avoir une licence ou de l’expérience pour profiter des vacances fluviales. Mais encore, ce type de séjour s’adapte aux besoins de chacun, on peut en profiter un week-end, une semaine ou plus. Précisons aussi que choisir les vacances fluviales, c’est voir des endroits que l’on ne peut pas atteindre via le parcours d’une grande croisière. Également, il n’y a pas de risque de mal de mer, car on navigue sur des eaux calmes. Et encore, c’est voguer en bateau en toute sérénité et en toute liberté, car la majorité des navires de croisières fluviales accueillent pas beaucoup de passagers, il y a du monde, de bruits… Ce sera un séjour authentique et original sur fond de villégiature et de cadre idyllique.