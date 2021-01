Taxi en Savoie : 3 raisons d’opter pour Transport Vernaz

La Savoie est une région touristique de premier plan en France. Grâce à ses stations d’altitude, la région savoyarde est attractive aussi bien l’hiver que l’été. Albertville est une étape indispensable pour rallier les stations de montagne. Depuis cette ville, Transport Vernaz offre un service de taxi irréprochable pour vous déplacer en Savoie en toute sérénité. La réservation de votre VTC se fait via le site web : https://transport-vernaz.fr. Après avoir testé ce service de taxi, Gazetteinfo.fr vous révèle dans cet article 3 bonnes raisons de faire un transfert en Savoie avec Transport Vernaz.

Taxi VTC à Albertville depuis 2012

Avec 8 ans d’expérience, les taxis privés Vernaz ont effectué des milliers kilomètres pour transporter les vacanciers depuis Albertville. Chaque client peut façonner un transfert sur mesure qui convient à ses attentes. Pour un court ou un long trajet, Vernaz propose des SUV pouvant contenir jusqu’à 4 personnes pour des tarifs fixés à l’avance. Avec des voitures puissantes, confortables et adaptées à la région, les voyageurs profitent pleinement de leurs déplacements. La ponctualité est également un élément essentiel dans le service, et le chauffeur arrive à temps pour vous prendre au lieu de rendez-vous.

Un chauffeur expert en montagne

Avec les nombreux villages et stations de ski, on peut facilement se perdre dans la Savoie. Les taxis privés Vernaz couvrent toute la région pour ne pas vous perdre. Les transferts les plus recherchés, tels que le trajet Moûtiers – Courchevel ou Moûtiers – Genève, sont proposés de jour comme de nuit tout au long de l’année. À partir des aéroports et des gares, le chauffeur vous accueille au point de rassemblement pour vous conduire à destination. Pour un maximum de sécurité, l’entreprise Vernaz met à votre disposition un chauffeur spécialiste des montagnes.

Un site pour faciliter les réservations

À l’aide du site, il vous sera facile de déterminer le tarif qu’il vous faut en avance. Par ailleurs, il est possible de réserver en ligne pour une prise en compte immédiate. Il vous faut renseigner votre itinéraire exact, la date et l’heure du trajet, ainsi que le lieu du rendez-vous avec un maximum de détails. Un message de confirmation vous est envoyé par sms et par mail avec toutes les informations.

Retourner à la catégorie Voyage sur GazetteInfo.info