5 sites culturels new-yorkais incontournables

New York est connue pour ses célèbres monuments et ses beaux musées. La ville la plus visitée des États-Unis ne cesse de faire rêver de nombreux touristes venus du monde entier. New York possède une multitude de sites emblématiques. Mais pour réussir son séjour, il est important de ne pas manquer les plus beaux endroits. Voici une sélection des cinq sites culturels new-yorkais incontournables.

La statue de la Liberté

La statue de la Liberté est le monument qui symbolise les États-Unis. Située sur Liberty Island, une île au milieu de la baie de New York, elle figure parmi les premiers ouvrages historiques de la ville. Son inauguration date de 1886. Le site est ouvert tous les jours de 8 h 30 à 16 h. La visite de la statue est comprise dans tous les pass touristiques de New York. Pour se rendre dans la couronne et profiter d’une vue incroyable, il faut acheter un billet et gravir les 354 marches à l’intérieur. Un autre moyen plus connu, lors d’un voyage new york féerique, c’est d’emprunter le ferry qui relie Staten Island à Manhattan, car il passe devant la statue de la Liberté, à l’aller comme au retour

Le pont de Brooklyn

Traverser le pont de Brooklyn à pied est juste éblouissant. C’est l’un des plus anciens ponts de New York avec une architecture admirable. En effet, le pont est l’un des monuments les plus prestigieux de la ville. Chaque jour, la passerelle piétonne de 2 km rassemble de nombreux visiteurs. L’édifice offre des points de vue magiques sur le Skyline de Manhattan et sur l’East river. On distingue également sur la droite l’Empire State Building parmi les gratte-ciels. La traversée du pont de Brooklyn est un moment inoubliable.

Central Park

Au cœur d’une ville qui ne dort jamais se trouve un immense parc qui offre le calme absolu. Central Park s’étend sur 4 km, de la 5e à la 8e Avenue. Considéré comme le poumon vert de la ville, le parc est l’un des lieux préférés des New-Yorkais. Il existe une multitude de sites au sein du parc dont il n’est pas possible de tout voir en une seule fois. Une visite guidée est recommandée pour suivre le bon itinéraire et pour connaître également les histoires cachées des lieux.

Times Square

Times Square est la place la plus animée de New York. Le lieu est également appelé Cross of the world ou carrefour du Monde. Il se situe à l’ouest de Midtown, sur l’île de Manhattan. Le site est connu pour ses grands panneaux lumineux, son ambiance et son animation. C’est l’un des lieux qu’il faut visiter lors d’un voyage à New York. Les rues sont animées par des gens qui se déguisent en super héros et en personnages connus. Ils vous proposeront de prendre des photos avec eux contre quelques dollars. Pour ceux qui veulent une aventure culinaire, de nombreux restaurants à thème s’y trouvent. De grandes marques se sont également implantées dans le Times square pour les adeptes du shopping. Par ailleurs, les amateurs de comédies musicales sont aussi bien servis. Plus de 40 théâtres et comédies musicales se jouent tous les soirs dans les parages.

L’Empire State Building

L’Empire State Building est le gratte-ciel emblématique de New York. Cet immeuble de style Art déco et de 381 mètres de haut est situé sur la 5e Avenue. C’est l’un des lieux incontournables pour les touristes venant à New York. L’immeuble est ouvert tous les jours de 08 h 00 à 2 h 00 du matin. L’Empire State Building offre une vue imprenable sur Manhattan, Downtown ainsi que la nouvelle tour One World Trade Center. Il est également possible d’apercevoir de loin, la statue de la Liberté et Ellis Island. La nuit, les étages supérieurs et l’aiguille de l’immeuble offrent un spectacle lumineux. En effet, les couleurs des lumières changent selon les événements célébrés.

En somme, il est impossible de tout voir en une seule visite de New York. Visiter des lieux culturels emblématiques vous donnera une première impression sur cette incroyable ville américaine.