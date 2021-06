8 choses à savoir avant de partir à Malte

L’île est minuscule mais les trajets sont très longs

Malte fait seulement 28km de long sur 14km de large, mais ne pensez pas que vous pourriez vous rendre d’un point à l’autre de l’île en 30 minutes ! Les routes ne sont pas droites, elles ne sont pas toujours en bon état et si vous prenez le bus, vous ferez de très longs détours !

On roule à gauche

Malte était sous l’empire britannique avant de devenir un pays indépendant en 1964. Aujourd’hui, on retrouve encore de nombreuses traces du passé britannique sur l’île, notamment pour la conduite. On roule à gauche à Malte, prenez ce fait en compte si vous souhaitez louer une voiture lors de votre séjour.

Les prises sont anglaises

Autre trace du passé britannique de l’archipel : les prises sont anglaises ! Pensez à prendre un adaptateur dans vos valises.

Tout le monde parle anglais à Malte

Vous l’aurez compris, Malte ayant été sous le contrôle des Anglais, l’anglais a été imposé comme langue officielle. Aujourd’hui, l’anglais et le maltais sont les deux langues nationales du pays. Tout le monde parle anglais à Malte, aussi bien les jeunes que les plus vieux. On trouve de nombreuses écoles d’anglais à Malte et l’île est devenue une destination très populaire pour les séjours linguistiques.

Les Maltais adorent faire des feux d’artifice

Vous êtes habitués à voir des feux d’artifice le soir du nouvel an ? À Malte, il y a des feux d’artifice tout au long de l’année, et à n’importe quelle heure de la journée ! Ne soyez donc pas étonnés d’entendre des détonations à 6 heures du matin.

Les plages ne sont pas super belles

Si vous rêvez de somptueuses plages de sable fin, n’allez pas à Malte ! Il n’y a que quelques plages et elles sont souvent très sales et bondées de monde. Si vous souhaitez vous baigner à Malte, privilégiez une crique au calme et posez-vous sur les rochers.

Il y a beaucoup de travaux

Construction de nouveaux hôtels, de résidences, d’appartements… Il y a constamment des travaux à Malte et les paysages sont parfois gâchés par les grues. Votre sommeil pourra aussi être affecté par le bruit des travaux qui commencent tôt le matin.

Le soleil se couche tôt

Alors qu’il fait jour jusqu’à presque 23h en été dans de nombreux pays européens, le soleil se couche très tôt à Malte. À 21 heures, il fait déjà complètement noir !