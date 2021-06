Que faire à Lyon ? Top des activités incontournables !

Lyon est une belle ville avec ses beaux quartiers et sa culture riche. Vous la connaissez sûrement, mais avez-vous pris le temps de la découvrir dans ses moindres détails ? Vous serez agréablement surpris. Le déconfinement est une bonne occasion d’y aller. Découvrez dans cet article le top des activités incontournables à faire à Lyon.

Visiter le Parc de la Tête d’Or

Lyon est une ville située entre l’Europe du Nord et celle du Sud, au confluent de la Saône et du Rhône. C’est une ville hautement attractive aussi bien qu’au plan national qu’au plan européen. Selon le classement GaWC (Globalization and World Cities Research Network) de 2018, l’importance de Lyon dans plusieurs domaines font d’elle une ville « Bêta », à l’image de Valence ou encore Seattles. Cette ville est également le siège d’Interpol depuis 1989. La gastronomie de Lyon est caractérisée par les fromages, les charcuteries et la quenelle entre autres.

Le parc de la tête d’or a été inauguré en 1857 et est le plus grand de France ; il s’étend jusqu’à 117 hectares. A l’intérieur du parc se trouve également un jardin zoologique. C’est l’endroit idéal pour un pique-nique en famille ou entre amis lorsque vous de visiter Lyon.

Découvrir la basilique Notre-Dame de Fourvière

La basilique se situe au sommet de la colline de Fourvière. Ce nom est tiré du latin « Forum Verus » qui signifie vieux forum. Elle attire plus de 2 millions de visiteurs chaque année. La vue est très belle depuis l’esplanade de la basilique.

Visiter les théâtres romains

Pouvant accueillir respectivement jusqu’à 10 000 et 3 000 personnes, le Grand Théâtre et l’Odéon sont d’anciens théâtres reconnus comme étant des monuments historiques en 1905. Notez que le Grand Théâtre est toujours fonctionnel, car accueillant chaque été des spectacles dans le cadre du festival « La Nuit des Fourvières ».

Se promener sur la Saône

Une croisière en bateau sur la Saône vous permettra non seulement de profiter de la ville sous un autre angle, mais aussi de vous en apprendre plus sur son histoire, grâce aux commentaires du guide.

Goûter à la gastronomie lyonnaise

Si vous êtes de passage à Lyon, vous ne devez absolument pas rater le bouchon lyonnais. Il s’agit en fait d’un restaurant typique où vous pourrez retrouver toutes les spécialités de la région. Profitez de vos quenelles ou de vos tartes dans une ambiance conviviale.

Faire du shopping au centre commercial de La Part-Dieu

Ouvert en 1975, le centre commercial de La Part-Dieu est situé en face d’une gare qui porte le même nom. Il n’a cessé de s’agrandir depuis et accueille de grandes marques dans plusieurs domaines. C’est aujourd’hui le plus grand centre commercial de France.

Il existe une panoplie de lieux et d’activités pour vous divertir à Lyon. Si vous y allez en vacances, vous ne risquez pas de vous ennuyer.