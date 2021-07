Comment et pourquoi faire un duplicata de carte grise ?

Le duplicata constitue la reproduction identique d’une pièce originale. Cela répond à un certain nombre d’exigences et de conditions à remplir. Pour faire la demande du duplicata de la carte grise, il existe donc des étapes à suivre.

Faire un duplicata de carte grise : où se rendre ?

Procéder à l’obtention du duplicata de carte grise se fait via internet. Dans ce cas, il vous faudra vous munir de connexion internet et accéder à votre compte ANTS avec vos identifiants. Vous choisirez ensuite l’option « véhicule » dans la rubrique « effectuer une nouvelle demande ». Vous aurez ainsi à cliquer sur « je refais ma carte grise ».

Vous suivrez de cette manière les instructions pour valider votre demande de duplicata de carte grise. Lors de cette démarche, pensez à avoir à portée de main le numéro d’immatriculation de votre véhicule et un moyen de paiement. Votre dossier électronique sera étudié et vous aurez une suite par e-mail au bout de 24 heures après réception de votre dossier.

Si vous n’avez pas internet, vous pouvez aussi vous rendre auprès des professionnels agréés pour faire votre demande de duplicata de carte grise. Certains garages peuvent vous aider dans les démarches pour l’obtention de votre papier.

Les pièces à fournir pour l’obtention du duplicata de la carte grise

L’obtention du duplicata de la carte grise nécessite l’envoi d’un certain nombre de pièces justificatives. Vous aurez besoin de fournir :

La copie de la pièce d’identité en cours de validité ;

La copie du justificatif de domicile qui a moins de 6 mois ;

Le formulaire Cerfa 13750 ;

Le KBIS pour les professionnels ;

La copie du contrôle technique en cours de validité ;

La copie du permis de conduire du titulaire de la carte grise ;

La copie de l’attestation d’assurance en cours de la validité de la voiture.

Dans le cas où votre carte grise a été perdue, vous aurez à fournir une déclaration de perte dûment remplie et signée en plus des documents ci-dessus cités. Pour une carte volée, une déclaration de vol cachée et signée par la police est aussi à fournir. Lorsque la carte des détériorés, la photocopie de la carte grise abimée est à ajouter aux dossiers cités plus haut.

Les raisons d’établissement du duplicata de la carte grise

La demande du duplicata de la carte grise qui est une représentation identique et légale de la carte originale est essentielle dans le cas du vol du certificat d’immatriculation, de sa perte ou de sa détérioration.

Une telle demande est essentielle après sa déclaration à la police en vue de vous mettre à l’abri des usurpations d’identités. Cela vous permet aussi d’avoir plus rapidement votre pièce sans avoir à reprendre toutes les démarches que vous aviez eu à faire avant de l’avoir la première fois.