Pourquoi il ne faut pas acheter des avis

Ces dernières années, le commerce digital a pris une grande place dans la vie quotidienne. Il a été recensé que près de 40 millions de Français font leurs achats en ligne et que 83 % des Américains font des recherches en ligne avant de se rendre dans un magasin. Ils consultent aussi les avis Google pour être plus rassurés sur la qualité d’un produit. De ce fait, les avis clients prennent une grande place pour l’image d’une marque ou d’une entreprise. À cause de l’importance des avis des clients, certains en achètent. Cependant, cela engendre des problèmes. Découvrez pourquoi il ne faut pas acheter des avis.

Les effets négatifs de l’achat des avis clients

Obtenir des avis clients sur une page Google My Business permet d’améliorer votre position sur le moteur de recherche. Si vous ne recueillez pas un maximum d’avis, il est déconseillé de les acheter, car vous pouvez être sanctionné par Google. Il se peut aussi que vous répondiez de vos actes devant la justice, et ce tout en voyant votre image de marque écornée.

Les sanctions de Google pour les faux avis

La pratique de la publication de faux avis est réprimandée par Google. En effet, la publication d’un commentaire qui sert à manipuler les notes d’un lieu est interdite. Cela va induire en erreur les autres utilisateurs. Pour sanctionner ces faux avis, Google va les supprimer sans envoyer des notifications au préalable. Ainsi, dès qu’il les détecte, il va les effacer. Vous perdrez ainsi votre argent pour l’achat de ces faux avis. De plus, ces derniers ne seront même pas affichés.

Dans le cas où vous auriez effectué un achat important de vos avis, Google peut suspendre votre fiche Google My Business. De ce fait, votre revenu pourra baisser et vous devrez vous battre pour pouvoir récupérer votre page.

Les sanctions de la justice pour l’achat des avis

Non seulement sanctionné par Google, la loi réprimande aussi l’achat des avis. Selon l’article L. 111–7–2 du Code de la Consommation, tous les gestionnaires d’avis doivent communiquer les procédures de contrôle de la fiabilité des retours publiés ainsi que les raisons qui ont motivé le refus d’une publication aux consommateurs. Toute publication mensongère est donc interdite.

Il y a aussi la norme AFNOR NF Z74-501 qui régit la régulation des avis clients et la norme NF ISO 20488 pour fiabiliser les avis en ligne. Ainsi, toute pratique commerciale trompeuse est susceptible d’une amende de 300 000 €. Le dirigeant pourra aussi écoper une peine jusqu’à 2 ans d’emprisonnement.