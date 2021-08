Pourquoi faut-il mieux recevoir une publicité par SMS personnalisé plutôt qu’automatique ?

Les SMS publicitaires sont de plus en plus envoyés sur les lignes des abonnés des opérateurs mobiles. Ce type de message marketing se distingue en une variété de types. Il existe en effet les SMS publicitaires qui sont personnalisés et ceux qui ne le sont pas, mais sont automatiques. L’appréciation de chaque type dépend de chaque personne. Par rapport à la préférence, d’aucuns se demandent les raisons pour lesquelles il vaut mieux recevoir la publicité par SMS personnalisé plutôt que celle qui est automatique.

Préférer une publicité par SMS personnalisé à celle automatique, une solution qui vous rend spécial

Recevoir des publicités par SMS peut être encombrant et sans intérêt surtout quand elle est automatique. C’est justement pour casser cette sensation qu’il est préférable de recevoir les SMS marketing qui sont personnalisés. De cette manière, vous y verrez soit votre nom, votre prénom ou toute autre information qui se rapporte à vous.

Ceci constitue une manière pour la société de vous rendre spécial et de vous accorder une attention particulière. Ce soin donne envie de faire confiance à l’entreprise destinataire de ces messages publicitaires et même de consommer leur produit. L’envoie d’un SMS automatique est aussi une manière pour l’entreprise de vous fidéliser.

Préférer une publicité par SMS personnalisé à celle automatique pour une relation client-entreprise optimisée

Faire le choix de recevoir des publicités par SMS plutôt que celles automatiques est une décision bien intelligente dans le sens où cela optimise la relation client-entreprise. La relation que vous entretenez avec la société expéditrice des SMS perdure de cette manière et assure ainsi la pérennité de l’entreprise. Ceci dit, les messages marketing personnalisés constituent beaucoup plus une technique d’améliorer la relation du client avec l’annonceur plutôt que les messages marketing automatiques.

Préférer une publicité par SMS personnalisé à celle automatique pour augmenter l’envie de s’intéresser au contenu

Il n’a rien de plus valorisant que de recevoir un SMS personnalisé, surtout si ce dernier est de caractère publicitaire et provient donc d’une entreprise que vous connaissez ou pas. Le fait de voir vos informations intégrées dans ces messages marketing vous donne plus envie de lire le contenu et de vous y intéresser.

Les SMS publicitaires automatiques ne disposent pas par contre de cette attention et ne donnent donc pas toujours envie de lire. Ils passent donc presque dans l’oubliette aussitôt qu’ils parviennent dans votre boite de réception. Ceci se justifie certainement par leur aspect trop classique et du fait qu’ils sont destinés à tous les destinataires en les mettant sur le même pied d’escale.

Préférer une publicité par SMS personnalisé à celle automatique pour ne pas se sentir perturber ou harceler

Contrairement aux publicités SMS automatiques, celles personnalisées sont moins perturbantes. Ils sont en effet bien plus courts et diffusent des messages en une pierre deux coups. En général, ils contiennent aussi des images, des vidéos ou des liens qui sont intéressants à visualiser.

Cela rend ces genres de SMS publicitaire plus attrayant. Leur personnalisation apporte aussi une touche d’originalité à ces messages qui sont de ce fait moins perturbant et ne vous donne pas l’impression d’être harcelé.