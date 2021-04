Les 3 avantages de l’épilateur à lumière pulsée.

L’épilateur à lumière pulsée est la nouvelle révolution quand on parle de guerre contre les poils. On se l’arrache, et pour cause, il présente de multiples avantages. Aussi bien les hommes que les femmes qui souhaitent avoir une apparence impeccable chaque jour sont séduits par l’épilateur à lumière pulsée. Si vous doutiez encore des avantages de ce petit appareil qui fait des miracles, vous êtes invité à poursuivre votre lecture.

L’efficacité

Le premier atout de l’épilateur à lumière pulsée est son efficacité, il bat en toute simplicité les autres moyens d’épilation, et d’ailleurs, c’est prouvé. En utilisant cet appareil révolutionnaire, les poils ne poussent pas trop vite, et parfois, ils ne repoussent pas du tout. Toutefois, pour arriver à ce dernier résultat, il faut faire des séances d’épilation régulière, et ce, sur le long terme. Sur certains épilateurs à lumière pulsée, les poils n’apparaissent plus après 2 séances. Pour information, l’utilisation de cet appareil n’entraîne aucune irritation de la peau. Vous pourrez choisir votre epilateur lumiere pulsée ici.

Indolore, rapide et économique

L’autre avantage majeur de l’épilateur à lumière pulsée est que c’est rapide et indolore à l’inverse de l’épilateur électrique ou le laser. Avec ce petit appareil, on oublie vite les douleurs lors des séances d’épilation, il n’y a que des picotements. Si on baisse l’intensité de l’épilateur, on ne ressent même plus rien. Il est possible d’appliquer du gel rafraîchissant en cas de sensation d’irritation ou de chaleur. Mais encore, c’est une technique d’épilation rapide. Généralement, une trentaine de minutes, et les poils disparaissent, et ce, qu’ils soient clairs ou foncés. En optant pour l’épilateur à lumière pulsée, vous ferez beaucoup d’économies. Certes, cet appareil peut être un investissement à l’achat, mais le prix sera vite amorti, et ce, que vous choisissez un modèle d’entrée de gamme ou haut de gamme, car il n’est plus nécessaire de faire toutes les semaines des séances chez l’esthéticienne pour se débarrasser des poils au niveau des aisselles, des jambes, du visage ou du maillot. Ce sera de l’argent économisé que vous pourrez utiliser ailleurs.

La simplicité d’utilisation et les contre-indications

Pour avoir une peau lisse et sans poils avec l’épilateur à lumière pulsée, il n’est pas nécessaire d’être un professionnel. C’est un appareil conçu pour être utilisé par les particuliers de plus, il y a une notice d’utilisation claire, et ça aide pendant les premières utilisations. Mais encore, sur Internet, il existe beaucoup de tutoriels qui aident à apprendre à bien utiliser cet appareil. Il faut tout de même noter que l’épilateur à lumière pulsée ne doit pas être utilisé sur les femmes enceintes ou allaitantes, les diabétiques, les épileptiques, les cardiaques ainsi que les personnes sous traitements antibiotiques ou anticoagulants ou encore atteintes d’une maladie du sang. Mais encore, c’est à éviter si on a la peau bronzée, le résultat ne sera pas satisfaisant. Sinon, il n’y a aucun danger si l’épilateur à lumière pulsée est bien employé.