Santé féminine : toutes ces choses que vous pouvez faire en ligne sans vous déplacer

L’internet et la technologie ont changé notre quotidien ainsi que la plupart de nos activités. Désormais, nous faisons de plus en plus d’achats sur internet, nous réservons nos voyages sur les sites des agences de voyages et nous jouons à des jeux de casinos en ligne. Depuis quelques années, même le domaine de la santé connaît un grand changement dans nos pratiques habituelles.

La téléconsultation : une pratique qui se développe vite

Qui aurait pu imaginer il y a 20 ans qu’un jour on pourrait consulter un médecin à distance ? La téléconsultation est aujourd’hui une pratique qui a le vent en poupe depuis le développement de la télécommunication avec les appareils mobiles connectés. De nos jours, un médecin sur trois pratique la téléconsultation surtout depuis qu’elle est totalement remboursée par la sécurité sociale. Bien évidemment, toutes les consultations ne peuvent se faire à distance, parfois la visite au cabinet est essentielle, mais pour une majorité d’autres cas, le déplacement s’avère inutile.

Si beaucoup de Français se mettent aujourd’hui à la téléconsultation, c’est en partie lié à ses nombreux avantages. Premièrement, les patientes apprécient le fait de pouvoir consulter leur médecin partout, en vacances, en déplacement professionnel, dans leur maison, etc. Deuxièmement, la disponibilité des médecins. Grâce à la téléconsultation, à tout moment dans la journée, entre deux patients dans son cabinet, votre médecin peut vous téléconsulter rapidement. Enfin, il est parfois très gênant de parler de ses problèmes intimes à un docteur bien qu’il soit votre médecin de longue date. Avec la téléconsultation, vous ne ressentez plus cette gêne du fait que vous ne voyez pas votre médecin physiquement, mais derrière un écran. Dernier avantage, de nombreux troubles ne nécessitent pas une consultation “physique”, car l’essentiel de la consultation réside en une discussion visant à clarifier les symptômes. C’est votre cas si vous consultez par exemple pour une mycose vaginale ou tout autre trouble d’ordre intime.

Acheter des médicaments en ligne : une autre tendance qui progresse

Une pharmacie en ligne se présente comme une boutique en ligne. La seule différence c’est qu’elle vend des médicaments et des produits de bien-être. L’avantage, c’est que vous trouverez plus facilement le médicament ou le produit qu’il vous faut grâce à une recherche simplifiée. Il vous suffit de choisir la catégorie de produit (médicaments, compléments alimentaires, hygiène, etc.), la marque et le tour est joué. Pour terminer, il est possible de se procurer un certain nombre de médicaments autorisés sans ordonnance dans une pharmacie en ligne. Toutefois, ne tentez pas l’automédicamentation sans l’avis de votre médecin.

Bref, l’internet et la technologie facilitent notre quotidien et nous font gagner du temps, même quand il s’agit de notre santé !