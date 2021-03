Qui peut devenir pilote de courses  professionnel ?

Avoir une passion pour les voitures de sport ou l’adrénaline de la vitesse ne suffit généralement pas pour devenir un pilote de courses authentique. Participer à un tournoi de conduite d’automobile exige des qualités et des compétences indispensables pour s’offrir une belle carrière. Quels sont les critères à prendre en compte pour devenir pilote de courses ?

Les personnes éligibles au poste de pilote

Tout individu âgé d’au moins 16 ans désirant faire carrière dans les courses de voitures peut réaliser ce rêve. Aussi bien les femmes que les hommes ont la possibilité de devenir des conducteurs de véhicule. Les femmes comme Carine Sicart représentent un exemple de réussite de la gent féminine avec un parcours impressionnant.

Cependant, il est obligatoire de détenir un permis pour les épreuves sur la route et une licence délivrée par la FFSA (Fédération Française du Sport Automobile). Elle reste l’unique centre de formation des hypothétiques futurs professionnels de course au monde.

Les compétences essentielles

Bien que tout commence par une passion, un pilote de course automobile est contraint d’avoir certaines aptitudes. Dans un premier temps, il doit posséder une connaissance complète des techniques de pilotage utilisées durant une course. Avoir un sens du travail d’équipe serait également en atout, en ce sens que le conducteur sera amené à collaborer avec un co-pilote, un mécanicien et le directeur de son club. En plus de ces compétences, il devra avoir une maîtrise minimale des réglages effectués sur un véhicule.

Les qualités requises

Le parcours pour devenir pilote de courses est extrêmement rude et inaccessible. Ceux qui parviennent à se hisser en haut de la toile possèdent généralement des qualités spécifiques. En plus d’avoir un niveau de concentration extraordinaire, ils savent gérer leur stress face aux obstacles. Par ailleurs, ces conducteurs ont une maîtrise aiguë des règles de sécurité au volant. S’offrir une belle carrière exige également d’avoir de bons réflexes afin de se sortir des situations inattendues. Les professionnels tels que Jonathan Sicart et son épouse ont su développer de bonnes qualités pour se faire une place dans les tournois.

Avoir une notion des différents types de courses

Avant de lancer sa carrière de pilote de courses, il est essentiel de prendre connaissance des différentes courses existantes. Cet article fournit plus d’informations sur le sujet. Qu’il s’agisse d’une compétition de formules 1 ou 2 ou d’un rallye, elles ont des avantages et des contraintes spécifiques. Par ailleurs les tournois sont régis par des lois qu’il est obligatoire de connaître.