Comment planter du lierre dans votre jardin 

Si vous voulez ajouter une plante d’origine tropicale dans votre jardin, le lierre est le choix idéal. Il s’agit d’une plante grimpante, dotée d’une grande résistance et dont le feuillage est panaché. Le lierre peut pousser sous toute forme de température.

C’est donc la plante idéale à mettre dans votre jardin. Toutefois, il existe des critères à respecter lorsqu’il faut planter du lierre dans le jardin. Nous vous invitons à en savoir davantage dans cet article.

Avant de planter du lierre dans le jardin, il faut bien le choisir



Il existe différentes variétés de lierre. En effet, on ne compte pas moins de 11 espèces de cette plante aux origines tropicales. Vous devez donc trouver dans le lot, celui qui vous convient. C’est en fonction de cela que vous saurez quel soin particulier vous devez apporter à votre plante.

Bien que leur floraison se fasse dans les mêmes conditions, il faut tout de même noter qu’en mettant du lierre dans votre jardin les feuilles ne sont pas identiques pour toutes les espèces. Les différentes catégories de lierre que nous avons sont les suivantes :

Le lierre Colchide ;

Le lierre des Canaries ;

Le lierre de la hardera ;

Le lierre des bois, etc.

Bien choisir le lieu et la période où il faut planter le lierre

Deux autres critères importants sont à prendre en compte lorsque vous voulez planter le lierre. Il s’agit du lieu et de la période. Ce sont des critères importants qui détermineront la croissance et les bénéfices de cette plante pour vous.



Le lieu où planter le lierre

Comme pour tout type de plante, l’emplacement est un point important lorsqu’il faut planter le lierre. C’est une plante qui s’adapte à tout type de sol et qui convient à différents espaces. Ainsi, qu’il s’agisse d’une exposition au soleil, à mi-ombre ou avec de l’ombre tout simplement, le lierre peut pousser sans encombre.

Toutefois, si vous avez planté un lierre dont le feuillage est panaché, veillez à ce que son feuillage trouve chaque jour du soleil pour ne pas perdre sa couleur panachée. Par ailleurs, vous devez bien choisir le sol qui doit accueillir votre plante. Elle s’adapte à tout type de sol, sauf bien sûr les sols secs ou trop humides. Cependant, pour assurer sa croissance, le mieux est de le planter sur un sol fertile et humide.

La période pour planter le lierre

Vous devez également tenir compte de la période avant de planter le lierre. En fait, il est possible de mettre votre lierre en terre durant n’importe quelle période de l’année. Cependant, vous devez éviter de le faire durant la période de gelée. Pour plus d’efficacité, vous pouvez planter le lierre au printemps ou en automne. Cela facilite mieux sa croissance et vous donne très vite un bon résultat.