10 astuces pour prolonger la durée de vie de votre véhicule

Votre voiture est un véritable investissement auquel vous tenez particulièrement et vous aimeriez la conserver le plus longtemps possible dans le meilleur état possible. Alors, cet article est fait pour vous : voici les 10 conseils que vous pouvez suivre afin d’assurer une durée de vie plus longue à votre voiture et ainsi vous éviter des réparations trop lourdes.

Faire les réparations au bon moment

La première des choses à faire si vous voulez conserver votre véhicule en bon état est de respecter la fréquence des révisions indiquées sur le carnet d’entretien. Malgré tout, si entre-temps vous remarquez un dysfonctionnement, bruit inhabituel, voyant qui s’allume… n’hésitez pas à faire vérifier votre voiture et engager les éventuelles réparations nécessaires pour éviter les aggravations.

Respecter les changements d’huile

Comme nous vous le disions précédemment, il est important de respecter les indications du carnet d’entretien et particulièrement en ce qui concerne les vidanges et changements d’huile. En effet, l’huile sert à limiter les frottements entre les différents organes du moteur et si l’huile n’est pas propre ou en quantité suffisante, vous risquez d’user votre moteur prématurément ou pire, l’endommager gravement.

Tenir les niveaux régulièrement

Outre le niveau d’huile qu’il est donc important de vérifier régulièrement, pensez également à contrôler les niveaux des différents liquides nécessaires au bon fonctionnement de votre véhicule. Ainsi, un niveau anormalement bas de votre liquide de refroidissement ou liquide de frein indique un problème et doit être traité immédiatement.

Rouler avec un moteur chaud

L’usure du moteur est plus importante lorsque celui-ci est froid. Aussi, il est recommandé de faire chauffer votre voiture pendant 5 minutes avant de prendre la route et d’éviter les brusques coups d’accélérateur pendant les premières 15 minutes. En plus de prolonger la durée de vie de votre moteur, votre consommation de carburant sera moindre.

La vérification des pneus

Il est nécessaire de vérifier très régulièrement la pression de vos pneus , d’une part pour votre sécurité mais également car des pneus mal gonflés engendrent une pression supplémentaire sur la suspension et les roulements. Cela impacte donc leur usure et a aussi un effet sur la consommation de carburant.

Garder votre véhicule propre

Pour éviter une usure rapide de votre carrosserie, il faut veiller à garder votre voiture propre. Il en est de même pour l’intérieur de votre véhicule : afin de limiter un vieillissement prématuré des matériaux, tels le plastique ou bois des tableaux de bord, le tissu ou le cuir des sièges, pensez à les nettoyer régulièrement avec des produits appropriés.

Si vous avez la possibilité de garer votre voiture à l’abri, cela permet de la garder propre plus longtemps et d’éviter les conséquences des variations climatiques : les UV qui abîment la carrosserie et l’humidité et le froid néfastes au moteur.

Changer le filtre à air

Afin de protéger votre moteur et d’éviter toute surconsommation de carburant, vous devez veiller à changer régulièrement (une fois par an ou tous les 20 000 km) votre filtre à air.

Choisissez des pièces d’origine

Lors de réparations ou lors de vos entretiens, privilégiez les pièces d’origine et des produits de bonne qualité. Plus fiables et adaptés à votre véhicule, ils seront de meilleure tenue et permettront de prolonger la durée de vie de votre voiture.

Faites appel au bon professionnel !