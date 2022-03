L’accompagnement de deuils : qu’est-ce que c’est ?

Quand une famille est en deuil, il faut les accueillir avec délicatesse, attention et par-dessus tout, il faut savoir les écouter et leur accorder du temps. Cependant, tout cela repose sur une connaissance approfondie du deuil. Comment se déroule-t-il ? Quelles sont les difficultés que l’on peut rencontrer pendant le deuil ? Il faut commencer par trouver les réponses à ces questions si on veut proposer un accompagnement de deuil. Il faut d’abord préciser que le deuil est une rude épreuve. Les personnes concernées doivent donc être soutenues par ses proches, mais aussi par de vrais professionnels. D’où la nécessité de l’accompagnement de deuil. Pour en savoir davantage, on vous invite à lire cet article.

Le deuil, comment ça se passe ?

Le deuil, comment se déroule-t-il ? Eh bien, il est constitué du choc du début ou choc inaugural, de l’état dépressif central et du rétablissement. Le choc du début est très évident dans les morts inattendues. Il peut avoir différents impacts sur le comportement d’un individu : colère, dépression, révolte, etc. Après, on entre dans un état dépressif. Outre la souffrance, le corps et le mental ont du mal à résister, à fonctionner. Sans accompagnement, cet état peut durer des mois, des semaines, voire des années. Au fil du temps, la personne endeuillée entre dans la phase de rétablissement. Elle peut encore ressentir de la tristesse et de la douleur quand elle pense à l’être cher qu’elle a perdu. Mais en même temps, elle commence à s’intéresser à de nouvelles choses. Ce qui lui permet de tourner la page petit à petit. En matière de deuil, il y a aussi ce qu’on appelle le travail de deuil. Dans cette étape, on apprend à la personne endeuillée à accepter la réalité et à ne pas se culpabiliser. Tout au long de ces étapes, il est important de se faire accompagner par un professionnel comme le psychologue deuil avignon.

L’accompagnement de deuil

Le deuil est l’étape qui survient après la disparition d’une proche. Il se caractérise par de la tristesse et une sensation de douleur que l’on ressent à l’intérieur. Chaque individu vit cette étape différemment. Il y a ceux qui arrivent à surmonter la douleur et d’autres qui se laissent torturer par la tristesse. Ces derniers ont besoin d’être aidés et accompagnés tout au long du deuil. En effet, ils sont très fragiles pendant cette période. Ils s’enferment sur eux-mêmes et ont tendance à prendre de la distance. Ce qu’ils ne savent pas, c’est qu’ils doivent se confier à d’autres personnes. L’objectif étant de ressortir toute la tristesse, d’évacuer la colère, etc. Pour bénéficier d’un meilleur accompagnement, l’idéal serait de faire appel à des personnes qui ont reçu des formations. Non seulement elles sauront écouter, elles peuvent également soutenir et orienter vers la bonne voie. Tout comme avec les alcooliques anonymes, elles proposent des réunions de personnes endeuillées. L’objectif étant que tout le monde prenne la parole et que chacun constate qu’il n’est pas le seul à vivre cette épreuve. Pour un accompagnement en deuil réussi, l’intervention d’un professionnel en la matière est vivement conseillée.