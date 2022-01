Quels sont les avantages d’une caisse enregistreuse pour son restaurant ?

Que ce soit les modèles plus anciens ou les modèles ultra sophistiqués et modernes, les caisses enregistreuses offrent plusieurs fonctionnalités, et cela permet de simplifier grandement le quotidien dans le domaine de la restauration. Pour vous qui teniez un restaurant, ce qui va suivre est pour vous, car on vous présente en détail les avantages de cet équipement.

Les commandes plus fluides

En vous équipant d’une caisse enregistreuse comme chez https://www.guidecaisseenregistreuse.com, vous avez l’assurance de proposer à vos clients et à votre personnel des prises de commandes plus fluides. Il n’y a plus la saisie manuelle des commandes et des prix. Avec une connexion Internet, les serveurs peuvent faire parvenir immédiatement les commandes en cuisine sans pour autant s’y rendre. De plus, elles peuvent s’intégrer directement à votre logiciel de comptabilité. Anticiper la facturation, c’est désormais possible avec une caisse enregistreuse moderne. Donc, quand les clients ont fini de manger ou de boire dans votre restaurant, la facture est prête, il ne reste plus qu’à l’imprimer. En seulement quelques secondes, le ticket de caisse sort. Les encaissements sont de ce fait mieux gérés tout comme la comptabilité. Il n’y a plus de pertes de temps ni de longues attentes, c’est d’autant plus important quand on sait que les clients apprécient les services réactifs et rapides. Précisons encore que la caisse enregistreuse accepte différents modes de paiement.

Une meilleure gestion des stocks, des fichiers clients et du personnel

Les caisses enregistreuses actuelles viennent avec un logiciel complet pour devenir un véritable outil de gestion des stocks pour les restaurateurs. Ainsi, tous les mouvements dans le stock sont visibles en temps réel. L’atout de cette fonctionnalité est qu’elle éloigne des ruptures de stock vu que l’on peut tout anticiper. Également, la caisse enregistreuse baisse les risques d’erreurs. L’autre fonctionnalité disponible sur cet outil et facilitant l’activité de restauration est la gestion des fichiers clients qui aide grandement à bien connaître les clients. Avec un bon programme de fidélité, vous primez les clients fidèles tout en améliorant l’image de votre restaurant. Mais encore, le logiciel intégré dans cet équipement permet une meilleure gestion du temps de travail de votre personnel. Diverses données y sont présentes pour que vous ayez tous les renseignements quant à leur productivité.

Que vous choisissiez une caisse enregistreuse sur tablette ou un modèle tactile, vous bénéficierez de divers éléments matériels facilitant votre activité. On parle de la douchette, de l’imprimante de tickets, du lecteur code-barre, du tiroir-caisse…