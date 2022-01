Comment décrocher un emploi en 2022 ?

Vous cherchez un emploi stable et suffisamment rémunéré pour arrondir vos fins de mois. Vous souhaitez mettre vos compétences professionnelles et vos qualités humaines au service d’une entreprise incarnant les valeurs qui vous correspondent. Selon les prévisions, le marché de l’emploi devra bien se porter tout au long de 2022. On assistera à une baisse significative du taux de chômage. Voilà une nouvelle qui devrait vous réjouir. Pour mettre plus de chance de votre côté dans votre quête d’emploi, voici certaines résolutions à adopter. Ils vous permettent de décrocher un travail pour cette année.

Revoyez votre dossier de candidature

Votre dossier de candidature est une pièce très importante à ne pas négliger. Les documents qui le constituent sont essentiels même s’ils ne vous apportent pas l’assurance d’un recrutement. En effet, ils contiennent les premières informations que les recruteurs apprennent sur vous. De ce fait, vous avez intérêt à ce qu’ils soient parfaits, à commencer par votre CV. Réactualisez celui-ci si vous avez de nouveaux éléments à incorporer, et veillez à ce qu’il ne contienne pas de fautes d’orthographe. Justement, pour vous aider à avoir un CV prêt à l’emploi, vous pouvez aller ici et découvrir des centaines de modèles de CV optimisés.

Ensuite, penchez-vous sur votre lettre de motivation. Sa rédaction doit être faite avec le plus grand soin et la personnalisation doit correspondre à la société que vous visez. N’oubliez pas d’incorporer à votre dossier les lettres de recommandation. Les recruteurs les apprécient tout particulièrement.

Élargissez votre réseau

Ne laissez pas la timidité prendre le dessus sur votre envie d’aller de l’avant et n’hésitez pas à sortir de votre zone de confort. Pour cette année 2022, vous avez plus que jamais intérêt à élargir votre réseau. Pour cela, multipliez vos relations, ou bien assistez aux évènements professionnels, que ce soit en direct ou par visioconférence. L’objectif est de vous faire connaître auprès d’un maximum de personnes. Par la suite, certains d’entre eux pourraient vous recruter directement ou du moins vous orienter vers une entreprise ayant des postes à pourvoir. Lorsqu’on recherche un emploi, ne pas être timide est tout aussi important que de détenir un grand nombre de diplômes et de compétences.

Soyez présent sur le WEB

Dans les temps actuels, tout ou presque se fait sur le WEB : publication d’offres d’emploi, formation, commerce, etc. De nombreuses entreprises en ont fait un terrain de prédilection pour promouvoir leurs activités. En renforçant votre présence sur la toile, surtout sur les réseaux sociaux, vous pourrez apprendre les dernières nouvelles sur les sociétés que vous avez en ligne de mire. Vous pourrez également interagir avec les recruteurs en répondant à des offres qui vous conviennent. Publier les informations vous concernant vous permet de multiplier vos chances d’être aperçu. Toutefois, faites attention à ne pas en faire trop, et assurez-vous que vos publications soient 100 % pertinentes. De nombreux demandeurs d’emploi ont trouvé leur travail sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes de recrutement en ligne. Pourquoi ne serait-ce pas le cas pour vous aussi en 2022 ?

Visez un emploi correspondant à votre profil

Travailler tout en s’épanouissant est synonyme de joindre l’utile à l’agréable. Lorsqu’on aime son travail, on s’y adonne à cœur joie. Tous les demandeurs d’emploi espèrent décrocher une fonction coïncidant avec leur valeur et qui leur permet de s’épanouir. Ainsi, dans votre quête, visez un travail qui vous correspond et dans lequel vous pourrez mettre vos compétences à contribution. En outre, de nombreuses entreprises procurent plus d’autonomie à leurs salariés et se préoccupent davantage de leur bien-être au travail, sans parler du salaire motivant et d’autres conditions intéressantes. À vous de voir si, en dépit de tous ses avantages, l’entreprise vous permet réellement d’évoluer. Pour cela, vous n’avez qu’à vous projeter dans les 5, 10 ou 15 prochaines années.

« Ne remettez pas au lendemain ce que vous pouvez faire aujourd’hui ! »

Il vaut mieux ne jamais procrastiner lorsqu’on est en quête d’un emploi. Dans votre quotidien, organisez-vous au mieux afin de pouvoir terminer à temps toutes vos tâches. Si vous avez pour habitude de remettre au lendemain les choses importantes à réaliser comme l’envoi de votre dossier de candidature, l’entretien d’embauche avec un recruteur, etc., vous devez vous défaire de cette mauvaise habitude. Pour cela, établissez une liste de tâches à réaliser quotidiennement et vous devez vous y tenir.

Ayez plus de confiance en vous-même

La confiance en soi est une qualité que de nombreuses entreprises recherchent chez un demandeur d’emploi. Si vous vous rabaissez devant un recruteur en minimisant vos compétences ou vos propres réussites, il le percevra comme un signe de faiblesse et il vous retire des points. Sachez que vous pouvez travailler votre confiance en soi. Pour cela, notez toutes vos réussites dans un support et lisez-les régulièrement tout en vous disant que vous les méritez.