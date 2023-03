Les signes indiquant qu’il est temps de remplacer votre climatisation.

Les climatiseurs ne sont pas faits pour durer éternellement, et ce, même s’ils sont correctement entretenus. Toutefois, leur durée de vie dépend de l’utilisation, du climat, de la qualité de l’entretien et de l’appareil lui-même. Cependant, il y a des signes qui ne trompent pas, des signes qui indiquent qu’il faut procéder au remplacement de la climatisation.

Un appareil qui a plus de 10 ou 15 ans

Les climatiseurs ont une durée moyenne de 10 à 15 ans. Si notre appareil est utilisé plus que cela, il faut penser à le remplacer. On note quand même qu’arriver à ce délai, on a eu un bon retour sur investissement. Néanmoins, les modèles de climatisation actuels permettent de faire de belles économies en rendement et en factures d’énergie sur le long terme. Donc, en cas de panne de climatisation, on n’hésite pas à acheter une neuve. Climatiseur Daikin fait du bruit est également un signe à ne pas négliger.

Un appareil qui ne refroidit plus

Si on a l’impression que la chaleur est étouffante dans le logement alors que la climatisation est en marche, ce n’est pas un bon signe. Avant d’acheter un nouvel appareil, on vérifie la circulation de l’air dans les évents. Au cas où l’air est chaud pendant le refroidissement, le compresseur est endommagé. Au cas où il y a peu ou pas d’air qui s’échappe, le compresseur ne fonctionne plus. On conseille de voir les filtres, les vannes, les serpentins et les évacuations de condensation. Si le climatiseur est usé et qu’il n’y a plus de garantie, on le remplace.

Une odeur bizarre

En cas d’odeur inhabituelle quand le climatiseur est en marche, c’est le signe qu’il n’a pas été nettoyé ou qu’il est mal entretenu. On voit si le filtre n’est pas à remplacer, si l’isolation n’a pas été endommagée, s’il y a des moisissures dans les conduits… Si c’est grave et que la réparation est impossible, on n’attend pas pour acheter un nouveau climatiseur. Pour détecter ces problèmes à temps, on recommande de faire intervenir un professionnel de l’entretien et de la maintenance des climatisations 2 fois par an.

En cas de fuite

Si la climatisation fuit, c’est un mauvais signe, on peut envisager son remplacement. Ce problème peut entraîner un important souci de santé, surtout si cela vient du réfrigérant. Qu’importe la saison, le climatiseur doit toujours rester sec. En cas de fuite, on appelle sans attendre un professionnel pour voir le type et la source du problème. Il peut dire si c’est réparable ou non. Dans le même volet, on voit la présence de poussière dans le logement. En effet, un climatiseur qui fonctionne correctement améliore la qualité de l’air en éliminant la poussière, les saletés et autres débris.

L’augmentation des factures d’électricité

L’autre signe qui indique que la climatisation doit être remplacée est la hausse soudaine et inexplicable des factures d’électricité durant la saison estivale. Cela indique que l’appareil ne fonctionne pas correctement. Il perd en efficacité, notamment en capacité de refroidissement ou il y a un dysfonctionnement. On peut toujours nettoyer les bouches d’aération ou remplacer les filtres, mais ce ne sont que des solutions temporaires, le mieux est de le remplacer.