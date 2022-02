Quel est l’essentiel à retenir au sujet du microblading ?

Encore appelé la technique 6D, le microblading provient d’une gestuelle asiatique ancestrale. Il est un maquillage qui a pour but la restructuration du sourcil jusqu’à obtention de la réplique parfaite du sourcil naturel idéal. Le microblading se réalise par le biais d’un stylo métallique et de nano aiguilles réunies sur une même ligne et formant une fine lame.

Est-ce que le microblading fait mal ?

Comparé au maquillage semi-permanent, le microblading fait peu mal. En effet, les aiguilles microblading de haute qualité pénètrent moins profondément sous la peau, ce qui veut par conséquent dire qu’elles touchent moins de terminaisons nerveuses. De plus, il y a moins de saignement, ce qui va faciliter la cicatrisation. Cerise sur le gâteau, la probabilité est très faible qu’il y ait des croûtes gênantes sur votre visage des jours après la prestation.

Combien de temps dure le microblading ?

Le microblading est un maquillage durable. À la différence du maquillage permanent qui ne tiendra que quelques mois, le microblading va commencer à s’estomper (tout en douceur) au bout d’un an et demi à peu près. Comment une telle durabilité est-elle possible ? Tout simplement grâce à la technique de pigmentation des couches supérieures de l’épiderme qui permet de se situer à seulement 0,2 voire 0,3 mm sous l’épiderme. Cette technique permet d’éviter l’abîme des capillaires et la touche des bulbes, ce qui par conséquent assure une repousse des poils sans problème.

Où est-ce qu’on peut faire du microblading ?

Le microblading peut se faire un peu partout en France, plus précisément dans les centres de cosmétiques ou les instituts de beauté spécialisés. Peu importe le lieu choisi, vous devez savoir qu’une prestation de microblading se décline généralement en trois étapes. La première étape consiste en une prise de rdv qui a pour but de définir la ligne des sourcils. La deuxième étape est la séance tatouage. Quant à la troisième étape, elle se matérialise par une séance de retouche qui doit intervenir au plus tard un mois après la deuxième prestation.

Combien coûte une séance de microblading ?

Pour une prestation classique, le prix d’une séance de microblading est généralement compris entre 160 et 280 euros (séance de tatouage + séance de retouche). Par ailleurs, vous remarquerez qu’au niveau de certains instituts de beauté, ils affichent des prix variables en fonction du travail à effectuer. Ainsi, le prix d’une prestation de microblading peut parfois avoisiner les 600 euros. De plus, n’oubliez pas qu’en région parisienne, les prix seront plutôt élevés comparativement aux régions hors parisiennes où ils seront moins élevés.