Quelle carte de tarot représente votre signe astrologique 

En divination, de nombreux systèmes possèdent des points de correspondance. C’est le cas de l’astrologie et du tarot. En réalité, il s’avère que chaque tarot correspond à un signe astrologique du zodiaque. Grâce à la complémentarité entre ces deux systèmes, vous pourrez en savoir davantage sur votre personnalité, votre vie actuelle et future. À quelle carte du tarot votre signe astrologique correspond-il ?

L’empereur pour le Bélier

Les personnes nées entre le 21 mars et le 19 avril sont du signe zodiaque bélier. La carte de tarot en ligne correspondant à ce signe de feu est l’Empereur. Elle est représentée par un souverain assis sur un trône qui est décoré avec des têtes de béliers.

Une telle carte traduit que les personnes du signe zodiaque bélier sont autoritaires, possèdent des capacités de leadership et savent défendre et imposer leurs idées. Grâce à ces qualités, il est possible de leur confier des tâches de direction.

Le Pape pour le signe Taureau

Si vous êtes nés entre le 20 avril et le 20 mai, alors vous êtes du signe zodiaque taureau. La carte de tarot qui vous correspond est le Pape. Cette carte vous symbolise comme étant un être assez attaché à la spiritualité et qui apprécie partager ses connaissances avec les autres.

Vous êtes également un être sage. Cette caractéristique fait de vous une personne auprès de laquelle il est possible d’aller afin d’avoir des conseils.

Les Amoureux pour les Gémeaux

Les personnes du signe astrologique date Gémeaux sont nées entre le 21 mai et le 20 juin. Pour elles, la carte de tarot correspondante est les Amoureux.

Cet Arcane Majeur révèle que les Gémeaux sont des êtres romantiques. Ce sont aussi des personnes indécises, car elles sont généralement tiraillées entre deux idées.

Le chariot pour le Cancer

Nées entre le 21 juin et le 22 juillet, les personnes du signe zodiaque Cancer n’aiment pas laisser les choses ou les êtres auxquels elles tiennent. C’est pour cela que la carte de tarot qui leur correspond est celle du chariot. Sur cette carte, il est à remarquer que le conducteur s’est également accroché aux rênes de ses bêtes.

La carte de la Force pour le lion

Les personnes du signe astrologique Lion naissent entre le 23 juillet et le 22 août. Pour elles, la carte de tarot qui leur correspond est celle de la Force. Elle traduit que les êtres de ce signe de feu atteignent généralement leurs objectifs, car ils mettent à profit leur force mentale et physique.