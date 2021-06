Quel est le PC gamer le plus cher ?

Pour jouer aux jeux vidéo, vous n’êtes plus obligé de vous procurer des consoles. En effet, il existe des PC gamers dotés des configurations idéales pour vous permettre de vous amuser. Actuellement, l’appareil le plus cher sur le marché, c’est l’Orion X. Pour en apprendre davantage à son sujet, lisez cet article.

Présentation d’Orion X

Certains gamers sont toujours à la recherche du PC ultime qui leur servira à multiplier les bonnes parties de jeux vidéo. La pépite qui leur permettra d’atteindre leur objectif est l’onéreux Orion X. Fabriqué par le constructeur anglais, ses configurations et ses caractéristiques feront palpiter le cœur des vrais gamers. La première spécificité de ce PC, c’est qu’il est composé de deux ordinateurs rassemblés dans un seul et même boitier.

Ce PC gamer dispose ainsi de 2 processeurs de marque Intel Core i7. Il s’agit tout d’abord du Core i7 6950 X possédant 10 cœurs et installé la carte mère Asus X99 Rampagne V Extreme Edition. Il y a ensuite le Core i7 7700K posé sur la carte mère Asus Rog. Ces deux éléments sont complétés par une mémoire RAM DDR4 de 64 Go. Vous aurez plus de détails sur ces points sur le site web www.workstation.ma.

La partie graphique d’Orion X

La description du PC gamer ne saurait être complète s’il n’était pas détaillé les caractéristiques de la partie graphique. L’Orion X dispose de 4 cartes graphiques Nvidia Titan X Pascal, ce qui fait de lui une véritable bête. Les cartes graphiques prises à l’unité possèdent chacune une mémoire dédiée en GDDR5 de 12 Go. Ce PC étant doté de deux configurations, les 4 cartes sont réparties comme suit : 3 pour la première partie et 1 pour la seconde.

L’espace de stockage d’Orion X

En matière d’espace de stockage, le PC gamer le plus cher du monde devrait satisfaire les plus exigeants. L’Orion X dispose de 5 disques SSD pour un stockage rapide de 4,2 To. En y additionnant les disques durs Seagate possédant 10 To, on obtient un total de 24,2 To. C’est tout simplement un appareil super puissant qui pourra accueillir tous vos jeux vidéo du moment.

Le prix d’Orion X

En plus d’être le PC gamer le plus puissant qui existe, l’Orion X est également le plus coûteux. Contrairement aux consoles de jeu qui sont situées dans une marge comprise entre 200 et 2000 euros, il vous faudra débourser une véritable fortune afin de vous en procurer.

Il sera important de faire appel à votre banquier, car cette pépite valait à sa sortie 24 999 livre sterling. Autrement dit, il coûtait 29 250 euros. Aujourd’hui, son prix a peut-être chuté, mais il n’en est pas moins un PC gamer à acheter.

En définitive, pour une expérience de jeu hors du commun, l’Orion X est exactement ce dont vous avez besoin. C’est par ailleurs toutes ses caractéristiques qui font de lui le PC gamer le plus cher.